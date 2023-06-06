Війна — це великий фільтр для оточення: інтерв'ю з ветеранкою та волонтеркою Катериною Луцик

ІНТЕРВ'Ю RFI

Коли розпочався Євромайдан, Катерина, ще студентка медичного училища в Хмельницькому, приїжджала до Києва та брала участь у протестах. Коли Росія вдерлась в Україну 2014 року, вона їздила волонтеркою на фронт. Тоді дівчина вирішила, що повернеться на передову знову, але вже як бойовий медик. Отримавши диплом медичної сестри в березні 2015 року, Катерина Луцик добровільно долучилася до Лав Збройних Сил України.

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«У мене брат військовий, у мене багато друзів служило, тому я знала, що є дуже гостра потреба в медиках. Я хотіла йти служити, але поки ще закінчувала навчання. [Тоді] загинув мій гарний друг, який добровільно пішов служити. У нього було відносне легке поранення середньої важкості. Але якби йому правильно була надана медична допомога. У нього був пневмоторакс легень. Із такими пораненнями можна довгий час чекати евакуації, близько шести годин, спокійно. Він би міг вижити. Але за рахунок того, що не було біля нього поруч медика, він загинув. Це стало тим, що відкинуло вже всі мої сумніви», — ділиться Катерина.

Рятувати життя на полі бою

Так, у вісімнадцять років дівчина стала на захист України, паралельно навчалася в університеті на реабілітолога. Звісно, рішення Катерини піти на добровільну службу дуже стривожило її батьків. Проте в глибині душі вони здогадувалися про намір доньки.

«У мене старший брат у Дебальцеве був. І він служив у Силах спеціальних операцій. Він із перших днів звільняв Слов'янськ, Краматорськ. Тому вони знали, що таке війна, що таке чекати і хвилюватися за дитину на війні, — ділиться Катерина та додає: — Вони знали, що відмовляти мене абсолютно безглуздо».

Катерина Луцик обрала шлях військової-медика © фото з особистого архіву Катерини Луцик

На збори дівчина мала два дні, далі — три місяці навчання і чотири з половиною роки на лінії фронту на Донбасі.

«Я познайомилася з хлопцями з 81 десантно-штурмової бригади. Вони мені розповідали, що це новосформована бригада, що в них не вистачає кадрів, що вони нещодавно вийшли з Донецького аеропорту і постійно на бойових. Оскільки в них пункт постійної дислокації вже знаходився в Донецькій області, їх було найближче посилати. І командування їх постійно посилало на бойові. У них були такі довготривалі, по шість, по вісім місяців ротації. І в них також не вистачало медиків. Я дуже хотіла туди потрапити. Мене відмовляли йти у 81-шу, але це було якраз те, що потрібно мені. Я не йшла за якоюсь штатною роботою. Три місяці я проходила навчання, після того я вже потрапила в 81 бригаду, 122 батальйон», — розповідає військовослужбовиця.

Ветеранка Катерина Луцик © фото з особистого архіву Катерини Луцик

Тоді, 2015 року, жінок в українській армії було дуже мало. За спогадами Катерини, на початку своєї служби вона була єдиною дівчиною в батальйоні, яка виходила на бойові позиції.

«Коли я пішла в батальйон, мене ніхто не сприймав одразу як бойову одиницю. Усі якось сприймали за якусь там молоду дівчину, яка випадково потрапила в армію. Але все змінив перший бойовий виїзд. Коли почалися перші поранені, хлопці побачили мене в роботі. І скажу впевнено, що всі інші бойові виїзди, вони без мене не хотіли їхати, — ділиться дівчина. — Я розуміла, що маю знання, досвід. Я певний час працювала на швидкій, паралельно навчаючись. Я знала, як я реагую в критичних ситуаціях, що в мене не буде там розпачу, коли людина без свідомості чи там такі подібні ситуації. Моя основна ціль була безпосередньо на полі бою рятувати життя».

Військова медичка Катерина Луцик надає допомогу пораненому бійцю © фото з особистого архіву Катерини Луцик

Про поранення і подальшу місію

У 2016 році Катерина була поранена. Як вона розповідає, противник свідомо поцілив у медичну автівку:

— Ми їхали на об'їзд позицій. Ми їхали автомобілем медичним, де були намальовані великі червоні хрести... І ворог нас просто розстріляв на медичному автомобілі, бачивши, що це медики. Спочатку в нас був мінометний обстріл. Потім, коли ми на ходу вискакували з машини, нас там уже обстрілював снайпер... Поранення в мене було міно-вибухове, у мене багато уламків в районі обличчя, плеча і так далі. Уламки були і в очах. Слава Богу, очі залишилися цілі. Дуже поганий зір тільки. І вилетіла права барабанна перетинка. Мінно-вибухова травма.

За станом здоров'я дівчину перевели до десантної бригади навчального центру в Житомирі.

«Моя місія була вже навчати наступних таких медиків, як я, передавати досвід, перед тим, як вони будуть йти в бойові бригади», — каже Катерина.

Напередодні повномасштабного вторгнення Катерина Луцик разом із медичними інструкторами їздили до інших регіонів, щоб передати свій досвід. Вони проводили спільні навчання в Запоріжжі, Маріуполі, на Харківщині та Донеччині. Військові очікували, що буде велика війна та готувалися до неї. Проте сподівалися, що для підготовки буде більше часу. Тож коли 24 лютого РФ вторглася до України, дівчина вирішила знову стати до лав Збройних сил України.

Катерина Луцик на передовій © фото з особистого архіву Катерини Луцик

Велике вторгнення і волонтерська діяльність

«Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я була у Хмельницькому і хотіла повернутися на фронт. Я подзвонила у свою бригаду у Донецьку область. Мені сказали, що "ти до нас вже не доїдеш". Це було десь 27 число... Коли я подзвонила в Житомир, мені сказали, що такої нагальної потреби немає, тому що в них там достатня кількість медиків. Я не могла сидіти на місці, і ми комунікували з місцевими громадськими організаціями. Ми зібралися разом у Хмельницькому і дійшли висновку, що нам треба включатися максимально і робити все для перемоги. У нас було багато волонтерів, які вісім років волонтерили, їздили на фронт. У них був досвід логістики, буси і можливість розвозити допомогу. Я мала комунікацію з військовими і знала, як можна доїхати, куди можна, куди не можна. І таким чином ми всі об'єднались...», — ділиться ветеранка.

Катерина розповідає, що тоді волонтерами стали сотні людей. З Хмельницького буси з їжею та медикаментами вирушали до Київської та Житомирської областей, де тоді була складна ситуація. Рекорд волонтерів — 63 заповнених харчами та медикаментами автобуси за одну добу. 17 березня волонтерську ініціативу, що переросла в громадську організацію, зареєстрували офіційно. Вона стала називатися «Захист об'єднання волонтерів». Катерину обрали її головою. Зараз попри зменшення ресурсів волонтерський центр працює.

«Ми вибрали три основних напрямки, у яких працюємо. Перше, це допомога Збройним Силам України. У нас продовжують щотижня їхати буси в райони бойових дій, розвозячи допомогу військовим. Згідно з запитами, які вони нам попередньо подають. Другий напрямок — це допомога внутрішньо переміщеним особам», — розповідає волонтерка.

Допомога від волонтерів ГО «Захист — об'єднання волонтерів» © ГО «Захист — об'єднання волонтерів»

Волонтери громадської організації щотижня їздять на деокуповані території Херсонщини, яка закріплена за Хмельницькою областю (Тилові області-партнери допомагають областям, де ведуться бойові дії. — Авт.), куди доправляють все потрібне — від продуктів до генераторів та будівельних матеріалів. Допомогу від організації отримують також переселенці, які наразі оселилися на Хмельниччині.

«Оскілька в нас Хмельницька область друга за кількістю внутрішньо переміщених осіб, ми не могли не реагувати на цей виклик. Ми відкрили інформаційно-консультативний центр, де в нас отримали допомогу понад 12 тисяч осіб. Ми обрали такий комплексний підхід. Спочатку, коли до нас звертається людина, ми відправляємо її на нашу локацію "Доброзахист". Це соціальний магазин, де вони можуть отримати по довідці, що вони є внутрішньо переміщеними особами, безплатно все для забезпечення потреб. Далі вони приходять до нас в інформаційний центр. Тут з ними першочергово працює психолог, стабілізує психоемоційний стан, допомагає пережити травматичний досвід. Далі з ними працює лікар, допомагає їм обстежити стан здоров'я. За потреби направляють в лікарні і так далі. Потім з ними працює юрист. Багато хто втратив документи, потрібно відновити їх. Потрібно зареєструватись, отримати статус внутрішньо переміщеної особи. І після цього вже в нас є різноманітні освітні курси. Вони проходять за бажанням ці всі курси освітні, що піднімає їхню конкурентоздатність на ринку місцевому праці. І уже далі, на завершення, з ними працює кар'єрний консультант, який допомагає писати резюме, проходити співбесіду і в співпраці з центром зайнятості допомагає шукати місце працевлаштування», — каже Катерина.

Волонтерка розповідає, що такий комплексний підхід дає можливість людям відчути себе як вдома:

— Другий момент — це не дати їм їхати за кордон, тому що, на жаль, дуже багато людей виїхало. І не факт, що вони повернуться. А це є величезною проблемою для всієї країни.

Дитина обирає іграшки у соціальному магазині «Доброзахист» © ГО «Захист — об'єднання волонтерів»

Повернути ветеранів до мирного життя

Третім напрямком діяльності громадської організації, пояснює Катерина, є допомога в інтеграції військових ветеранів до мирного життя:

— Ми розробили певні кроки та стратегії, які необхідно забезпечити для того, щоб військовослужбовець, коли стає ветераном, інтегрувався в громаду. Зараз, поки військовослужбовці ще не є ветеранами, поки вони проходять військову службу, ми працюємо з їхніми родинами. Ми готуємо їх до повернення ветеранів. І в подальшому уже ми зараз у співпраці з місцевою владою відкриваємо в області реабілітаційний центр. Ми знаємо, який буде попит на всі ці послуги. Ми маємо багато таких різних проєктів, які уже починаємо відкривати, започатковувати для того, щоб, як тільки ветерани почнуть повертатися в великій кількості, ми могли їх приймати, надати їм всі послуги, необхідну інформацію, допомогти їм інтегруватися назад у мирне життя».

Катерина сама є ветеранкою, тому вона знає, наскільки важливо допомогти військовослужбовцям повернутися до цивільного життя і певна, що готуватися потрібно вже зараз. Адже коли військові почнуть масово повертатися, зауважує Катерина, громади мають бути готовими до цього:

— Ми розуміємо, що зараз більше ніж мільйон збройних сил військовослужбовців. Якщо рахувати членів родин, це понад три мільйони людей. Це наша цільова аудиторія. Військовослужбовці всі потенційно будуть ветеранами. Треба готуватися завчасно, тому що мало того, що хтось повернеться, комусь треба буде лікування після поранення, психолог. Хтось не зможе повернутись до попереднього місця працевлаштування. Його треба навчати, перекваліфікувати. Це буде просто тисячі запитів — і на них треба швидко буде реагувати.

Катерина Луцик впевенена, що громади вже повинні працювати над допомогою інтеграції ветеранів до мирного життя © фото з особистого архіву Катерини Луцик