Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Росії не зійде з рук такий терор

Звернення президента

Створена росіянами катастрофа не зупинить Україну й українців. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: «Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі».

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Фото дамби Каховської ГЕС після підриву, оприлюднене Planet Labs PBC AP

Ключові заяви глави України:

🔻 Влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища.

Літня жінка рятує своїх собак AP - Evgeniy Maloletka

🔻 Вдячний усім, хто зараз проводить і допомагає з евакуацією людей із міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз – дбати одне про одного й по максимуму допомагати.

Евакуація людей, які у зоні лиха AP - Felipe Dana

🔻Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор.

Ситуація на затоплених землях AP - Evgeniy Maloletka

🔻Вдячний усім лідерам і державам, усім народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну й готові допомогти українцям.

Люди чекають на евакуацію із Херсона AP - Nina Lyashonok

🔻 Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби.

Затоплена Нова Каховка via REUTERS - TASS

🔻 Закликав директора МАГАТЕ прямо й недвозначно засудити російський теракт і до максимуму збільшити наші зусилля, щоб звільнити ЗАЕС. Домовилися про його візит в Україну.

Затоплені вулиці Нової Каховки AP - Evgeniy Maloletka

🔻 Лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде. Росія використовує все що завгодно для терору – будь-які обʼєкти. Держава-терорист повинна програти.

Затоплені вулиці Херсона AP - Evgeniy Maloletka

🔻 Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне.

Люди залишають свої домівки через підрив Каховської ГЕС REUTERS - ALINA SMUTKO