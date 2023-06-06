«НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО»

Світові ЗМІ не називають винуватців підриву Каховської ГЕС

У своїх матеріалах заккордонні журналісти наголосили лише на можливих наслідках події, не називаючи винних.

Опубліковано:

1 хв
Зруйнована дамба Каховської ГЕС, 6 червня 2023
Зруйнована дамба Каховської ГЕС, 6 червня 2023 © AP
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
Реклама

Зокрема заголовки таких видань, як «Ройтерс», повідомляють про вибухи величезної дамби. А вітм, не уточнюють, хто стоїть за цими вибухами.

Скрін з публікації Reuters
Скрін з публікації Reuters © RFI

Німецьке видання «Більд» спершу винесло в заголовок те, що росіяни підірвали величезну дамбу в Україні, пізніше змінили заголовок на «Величезна дамба вибухнула в Україні».

Скірн обкладинок Bild
Скірн обкладинок Bild © RFI

Україна і Росія звинувачують одна одну в підриві Каховської ГЕС — теза, яку поширюють провідні французькі видання.

Зокрема, «Ліберасьйон» та «Фігаро».

Скріншот статті
Скріншот статті © Libération
Скрін статті видання Le Figaro
Скрін статті видання Le Figaro © RFI

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився такою риторикою закордонних ЗМІ. У своєму твіттері він написав, що таким чином журналісти доєднуються до російської гри «не все так однозначно».

Завантажити додаток

Читайте також про таке: