Світові ЗМІ не називають винуватців підриву Каховської ГЕС

«НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО»

У своїх матеріалах заккордонні журналісти наголосили лише на можливих наслідках події, не називаючи винних.

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Зокрема заголовки таких видань, як «Ройтерс», повідомляють про вибухи величезної дамби. А вітм, не уточнюють, хто стоїть за цими вибухами.

Скрін з публікації Reuters © RFI

Німецьке видання «Більд» спершу винесло в заголовок те, що росіяни підірвали величезну дамбу в Україні, пізніше змінили заголовок на «Величезна дамба вибухнула в Україні».

Скірн обкладинок Bild © RFI

Україна і Росія звинувачують одна одну в підриві Каховської ГЕС — теза, яку поширюють провідні французькі видання.

Зокрема, «Ліберасьйон» та «Фігаро».

Скріншот статті © Libération

Скрін статті видання Le Figaro © RFI

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився такою риторикою закордонних ЗМІ. У своєму твіттері він написав, що таким чином журналісти доєднуються до російської гри «не все так однозначно».

Infuriating to see some media report “Kyiv and Moscow accusing each other” of ruining the Kakhovka dam. It puts facts and propaganda on equal footing. Ukraine is facing a huge humanitarian and environmental crisis. Ignoring this fact means playing Russia’s “not all obvious” game. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023