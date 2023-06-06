Техногенна, екологічна та ядерна катастрофа: якими можуть бути наслідки підриву Каховської ГЕС

Глобальні загрози

У ніч на 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, що розташована від Херсона вище за течією Дніпра. У Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

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Підрив ГЕС

Рано-вранці 6 червня в мережі почали з’являтися відео пошкодженої Каховської ГЕС. Факт навмисного підриву підтвердили в оперативному командуванні «Південь».

З відеозверненням виступив і голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, який повідомив про термінову евакуацію місцевого населення. Він закликав людей зібрати найпотрібніші речі та виїжджати з небезпечних районів.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті за тривогою для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро.

Йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове й частково місто Херсон — острів Корабел.

Затоплення правобережної Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року. © Соцмережі

Затоплення правобережної Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року. © Соцмережі

Підтоплені вулиці селища Антонівка у Херсонській області, 6 червня 2023 року. © Соцмережі

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Він додав, що влада наразі оцінює наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції, але через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена.

Український прем'єр також повідомив, що окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС — це збитки щонайменше на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення споруди. За інформацією «Укргідроенерго», унаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Фото пошкодженої Каховської дамби, 6 червня 2023 року. © via REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони.

«Провів термінове засідання РНБО… Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища», — написав він.

Екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС, 6 червня 2023 © Telegram / Володимир Зеленський

«На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоби притягти Росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності», — наголосив Зеленський.

У ГУР МО заявили, що в них є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС росіянами. «Є факти та докази переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху», — повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС. Розслідування розпочали за двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)

ст. 441 (екоцид).

Реакція світу

Зранку українці звернули увагу на те, що ООН — організація, яка покликана захищати світову безпеку, замість того, щоби відреагувати на підрив Каховської ГЕС, привітала всіх із днем російської мови.

Tuesday is Russian Language Day.



Follow @UnitedNationsRU for updates on the UN's work in Russian. https://t.co/sX56IduqmW — United Nations (@UN) June 6, 2023

Після величезного обурення громадськості ООН врешті-решт вирішила відреагувати на підрив ГЕС та зробила репост твіту Міжнародного агентства з атомної енергії: «МАГАТЕ відомо про повідомлення про пошкодження Каховської дамби в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; на станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки».

ООН розповсюдила пост іншої організації, проте не засудила дії росіян та не закликала їх до відповідальності. Дії міжнародної організації вже розкритикував речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Російське командування російською мовою дасть наказ підірвати Каховську дамбу. Який день в ООН для святкування російської мови! ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за десятиліття, спричинену виключно Росією. Чого мовчати?» — наголосив Ніколенко.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав руйнування Каховської ГЕС «обурливим актом, який ще раз демонструє жорстокість війни».

«Підрив Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу», — написав він у твіттері.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич різко засудила підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

«Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні: це злочинно й нерозважливо», — написала вона в твіттері.

Катастрофічні наслідки

Вранці 6 червня вода в Каховському водосховищі почала стрімко падати нижче течії — близько 15 см за годину. Через кілька годин після катастрофи вода сягнула вже деяких населених пунктів. Під загрозою опинилися території як правого, деокупованого берега Херсонщини, так і лівого.

Затоплена Нова Каховка Херсонської області, 6 червня 2023 року. © Соцмережі

Затоплена Нова Каховка Херсонська область, 6 червня 2023 року. © Соцмережі

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Ще в жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський уже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області.

Тоді ж глава держави перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені;

може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму;

російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища;

загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів історичної катастрофи.

Підйом води у річці Кошова біля Херсона, 6 червня 2023 року © Телеграм / Костянтин Риженков

Підйом води в річці Кошова біля Херсона, 6 червня 2023 року © Телеграм / Костянтин Риженков

Підрив Каховської ГЕС першочергово матиме наслідки для Криму, адже півострів залишиться без води.

Натепер відомо, що внаслідок підриву ГЕС, у Дніпро вилилось щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Ситуація на ЗАЕС

В «Енергоатомі» наголошують, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС.

«Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС», — написали в компанії.

Там пояснюють, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

Наразі «Енергоатом» моніторить ситуацію і слідкує за діями росіян на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

Запорізька АЕС © AP

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії повідомляють, що наразі безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об’єкта немає.

Але президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар вважає, що заспокоюватися поки зарано:

— Наразі незрозуміло, до якого рівня впаде вода у водосховищі. Якщо вона впаде до критичного рівня, то через деякий час унеможливиться подача води в систему охолодження реакторів. Звісно, якийсь час вона буде постачатися зі ставка охолоджувача, але є система, відповідний алгоритм дій, які спрямовані на те, щоб забезпечити водоподачу у випадку критичного зниження рівня води у водосховищі.

Однак експерт каже, що не слід виключати «фукусімського» сценарію.

— Якщо виникне брак води в системі функціонування контрохолодження, то все одно, у реакторах навіть зупинених енергоблоків продовжується виділення тепла і їх потрібно охолоджувати. Тому загрозу ігнорувати неможливо.

Гончар прогнозує, що у випадку бездіяльності з боку росіян, які контролюють ЗАЕС, ядерна катастрофа може статися вже за тиждень.

— Я не хотів би робити апокаліптичні прогнози, але так чи інакше, мова не йде про кілька днів. Рівень води буде понижуватися поступово. Потім є показники того, як буде здійснюватися розігрів активної зони реактора у випадку відсутності водопостачання, на що також піде кілька діб. Тобто у нас в резерві є десь тиждень із гаком.

Ще є питання в тому, яку саме мету переслідували росіяни, підриваючи ГЕС — унеможливити контрнаступальні дії ЗСУ на цьому напрямку чи вони зважились на гібридне застосування ядерної зброї, каже експерт:

— Це такий варіант нанесення ядерного удару без застосування ядерної зброї. Аварія на атомному реакторі, буде відповідати фукусімський, а це рівнозначно застосуванню ракети з ядерною боєголовкою.

Запорізька АЕС © REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

На його думку, Кремль вдався до ескалаційного сценарію, суть якого — створити проекцію загрози застосування ядерної зброї без її реального застосування, щоби змусити ЗСУ припинити контрнаступальні дії.

— Тобто вони зараз можуть шантажувати, або ми щось робимо та запобігаємо катастрофі, або ми нічого не робимо й може відбутися катастрофа. Їх навіть не займає те, що постраждають самі росіяни, для Кремля людське життя нічого не важить. Тому тут спрацьовує принцип «ми за ціною не постоїмо».

Гончар вважає, що світ має жорстко відреагувати на дії Росії:

— Зараз має прозвучати чітка й недвозначна заява, що аварія на Запорізькій АЕС буде прирівняна до застосування Росії ядерної зброї і Кремль отримає адекватну ядерну відповідь.