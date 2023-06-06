Уночі Росія випустила по Україні 35 ракет: всі вони були знищені ППО

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

У ніч проти 6 червня РФ випустила по території України 35 крилатих ракет, усі вони були знищені українською протиповітряною обороною. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці та області. Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, на території області внаслідок нічного ракетного обстрілу пошкоджені медзаклад, гуртожиток, приватні будинки та автомобілі. Попередньо, потерпілих немає.

Наслідки обстрілів © Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Наслідки обстрілів © Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Наслідки обстрілів © Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Ще одну крилату ракету та два дрони-камікадзе збили Сили протиповітряної оборони над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.У Харкові росіяни вночі поцілили ракетами в автомобільну стоянку біля аеропорту та в дорогу в центрі міста. Постраждалих, за інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, немає.Також вночі Російські військові підірвали машинну залу Каховської ГЕС. За даними Укргідроенерго, ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Існує загроза підтоплення 80 населених пунктів та Херсона.

В Укрзалізниці повідомили, що перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.