РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ
Уночі Росія випустила по Україні 35 ракет: всі вони були знищені ППО
У ніч проти 6 червня РФ випустила по території України 35 крилатих ракет, усі вони були знищені українською протиповітряною обороною. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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За даними Повітряних сил, більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці та області. Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, на території області внаслідок нічного ракетного обстрілу пошкоджені медзаклад, гуртожиток, приватні будинки та автомобілі. Попередньо, потерпілих немає.
В Укрзалізниці повідомили, що перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.