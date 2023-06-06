РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Уночі Росія випустила по Україні 35 ракет: всі вони були знищені ППО

У ніч проти 6 червня РФ випустила по території України 35 крилатих ракет, усі вони були знищені українською протиповітряною обороною. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Момент збиття ракети над Києвом 29 травня
Момент збиття ракети над Києвом 29 травня © REUTERS - GLEB GARANICH
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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За даними Повітряних сил, більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці та області. Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, на території області внаслідок нічного ракетного обстрілу пошкоджені медзаклад, гуртожиток, приватні будинки та автомобілі. Попередньо, потерпілих немає.

Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів © Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов
Ще одну крилату ракету та два дрони-камікадзе збили Сили протиповітряної оборони над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів © Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов
У Харкові росіяни вночі поцілили ракетами в автомобільну стоянку біля аеропорту та в дорогу в центрі міста. Постраждалих, за інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, немає.

Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів © Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов
Також вночі Російські військові підірвали машинну залу Каховської ГЕС. За даними Укргідроенерго, ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Існує загроза підтоплення 80 населених пунктів та Херсона.

В Укрзалізниці повідомили, що перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.

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