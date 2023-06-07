Відповідальність, бізнес, євроінтеграція. Чи готові українці сортувати відходи?

ІНТЕРВ'Ю RFI

Євгенія Аратовська майже не вживає слова «сміття». Ресурс, сировина, у крайньому разі — відходи. У порожній пляшці з-під напою вона бачить не сміття, а пластик. І вже вісім років вивчає, як дати друге життя тому, що більшість вважає непотребом. В інтерв'ю RFI-Україна Євгенія Аратовська розповідає про сміттєвий бізнес, пересварки з політиками та готовність українців правильно поводитися з відходами

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Довгий конвеєр повільно тягне використані пластикові стакани й пляшки, пакети від соку та інший непотріб. У цей час із десяток людей у робочих жилетах розкидають його по різних мішках. Поруч люди без жилетів вдивляються в написи на пляшках з-під шампуню та обгорток від смаколиків, щоб не помилитися з вибором. Їм треба відправити це в один із сорока контейнерів, які встановлені на першій в Україні станції сортування сміття.

Сортувальна станція проєкту «Україна без сміття» у Києві © RFI

Механічна лінія сортування сміття © RFI

А втім, цей об‘єкт руйнує всі стереотипи про відходи: жодного запаху чи бруду, жодного дискомфорту. На розфарбованих цегляних стінах приміщення висять креативні мотиваційні плакати, неонові таблички, а також картини Ван Гога, да Вінчі та Мікеланджело, зібрані з різнокольорових пластикових корків. А десь між контейнерами для пластикових пляшок і залізних бляшанок — вхід до кав’ярні, яка має відкритися з дня на день.

На станції сортування в Києві є контейнери для понад 40 видів відходів © RFI

Зоряна ніч. Вінсента ван Гога. Репродукція з пластикових корків © RFI

Головна тут Євгенія Аратовська. Розповідає, що гроші на конвеєр — понад сто тисяч гривень — зібрали на краудфандингу. Ця станція стала справжнім урбанпростором для тих, кому не байдуже довкілля. Сміттєвий бізнес в Україні поки дуже невигідний, але вона разом з своїм проєктом «Україна без сміття» не полишають своєї справи навіть в умовах повномасштабної російської війни.

Не просто станція сортування

— Розкажіть, будь ласка, про місце, де ми перебуваємо.

— Ця станція сортування сміття насправді перша велика (в Україні. — Ред). Найперша відкрилася в 2017 році. Вона була лише 80 квадратних метрів і розташовувалася в підвалі. Так ми починали, але через три місяці ми були повні, як рукавичка. І дуже швидко відкрили станцію побільше.

Сортувальна станція проєкту «Україна без сміття» у Києві © RFI

Ми не дизайнери. І коли думали про те, як тут все організувати, то просто виходили з того, як би було зручно сортувати нам самим. А ще мене надихнула станція в Швейцарії — там теж багато контейнерів і є можливість для дуже глибокого сортування. І ми теж зробили так, щоб можна було переробити майже все побутове сміття.

На перероблення йде близько 60% сировини, яку ми отримуємо. Багато різновидів пластикових пакувань не придатні для перероблення. Їх можна або спалити, або викинути на звалище. Звалище — це не наша історія. Тому ми це віддаємо утилізатору, який їх спалює. А те гаряче повітря, яке утворюється під час спалювання, спрямовується по трубах на теплиці. Поруч вирощуються ще й овочі. До цієї компанії приїжджала екоінспекція і заміряла викиди. І ці викиди не перевищують навіть ту ГДК (гранично допустима концентрація, — Ред.), яка затверджена в Євросоюзі.

Еко-торба — один з мерчів «України без сміття» © facebook.com / NowasteUkraine

Крім простору для сортування, у нас є магазин, де ми продаємо товари, які замінюють пластик: торбинки, мішечки, а також біорозкладну хімію, засоби догляду за собою чи за помешканням.

А ось блокнот, аркуші якого зроблені з опалого листя. Є такий класний український винахідник — Валентин Фречка. І він винайшов спосіб, як переробити опале листя знову в папір. Він зараз навчається у Франції і нещодавно отримав інвестиції на будівництво заводу в Україні. А обкладинку для блокнота ми зробили з переробленого пластику. Самі в нашій майстерні.

Блокнот, аркуші якого зроблені із опалого листя © facebook.com / NowasteUkraine

У майстерні в нас стоїть термостіл, де ми випікаємо пластикові плити. Є шредер — дробилка. Є в нас багато необхідних інструментів для нашої діяльності.

Ми хотіли переробляти той пластик, який нам приносять люди, на щось таке корисне. Плюс, такі товари завжди мають більшу додану вартість. Ціна вторсировини низька, а ось ціна товару, виготовленого з вторсировини вже набагато вища. Крім того, сюди можуть прийти люди, які хочуть творити щось із переробленого пластику.

Збираємося відкрити кав'ярню — зараз там іде ремонт. Узагалі в нас урбанпростір. Тут навіть проходили вечірки, грав діджей.

— Як змінилася робота станції в умовах повномасштабної російської війни?

— Ми зачинялися буквально на три перші місяці. А після того, як нас почали активно запитувати, «коли ж ви відчинитеся», ми відкрилися знову.

Тут варто сказати, чому ми припинили діяльність. Ми просто не хотіли, щоб люди постраждали, поки будуть їхати до нас на станцію. Тому що тоді було зовсім незрозуміло, як ховатися від цих обстрілів. Зараз ми це розуміємо. А тоді — ні.

Насправді люди із перших днів хотіли продовжити сортувати. Це ми зупинилися. А щойно відкрилися, то знову прийшло багато людей. І це була для них така звична мирна рутина: «О, нарешті, я звільню свій балкон».

Потім ми поспілкувалися з психологами і з’ясували, що ось ця рутина (сортування, коли ручками, щось перебирати) дуже заспокоює. І це та частина, яку ти можеш контролювати в своєму житті. Коли все несеться, усе падає, руйнується — є речі, які ти можеш контролювати. Це роздільний збір. І це дуже сильно допомагає психіці впоратися з усім цим.

У доковідні роки в один вихідний день до нас приходило щонайменше 500 людей. Це за 6 годин роботи. У будні — десь 200. Зараз кількість зменшилась приблизно навпіл.

Коли почалася війна, ми зупинили діяльність, але не зупинилися. Ми пішли у волонтерську справу. На станції сортування ми пересортували чотити фури кормів для тварин і віддали волонтерам.

Мем від «України без сміття». 26 лютого 2022 © facebook.com / NowasteUkraine

Потім ми віддавали всі бляшанки, всі скляні пляшки, віддавали навіть пляшки під воду. На «Укрзалізниці» було таке місце, де люди могли сховатися, і там треба було мати технічну воду.

Ми віддавали волонтерам по пів тонни консервних банок, і вони робили з них окопні свічки.

У нас були гроші на рахунках — внески благодійників. І тоді ми не розуміли, чи повернемося до сортування сміття. А допомога армії була потрібна вже. І ми частину грошей спрямували на те, щоб купити тканину, фурнітуру, оплатити зарплату швачкам. І створили цех у місті Дніпро. Він і досі працює і робить для військових розгрузки, сумки, підсумки, плитоноски.

У нас також була співпраця з міжнародним фондом People In Need. Ми спільно закуповували ліки і постачали їх в Чернігівську область, у Харків, у Київ — у цивільні лікарні.

І це все за три місяці. Я просто не уявляю, як ми це встигли. Але ми встигли і це було гарно, тому що наша команда зміцнилася, вона не розбіглася. І ми з ще більшими силами продовжили нашу роботу.

— Ваші відвідувачі, хто вони?

— Нам важко проаналізувати нашу спільноту, бо ми не завжди знаємо, звідки вона приходить. Але люди, які активні в своєму суспільному житті, які турбуються про безпритульних тварин, які виходять на прибирання, які голосують на виборах — вони завжди активні і в такій частині.

Тому я можу сказати про нашу аудиторію, що вона є суспільно активною, проактивною. Їй до всього не байдуже, вона розуміється на суспільно важливих процесах, вона розуміє до чого призводять наслідки життєдіяльності людини. Вона їх намагається максимально усунути через сортування сміття.

До нас приходять молоді люди. До нас приходять літні люди. Батьки з дітьми. При чому це дуже маленькі діти. Для них це, можливо, частина виховання: з дитинства розуміти, що зі сміттям можна по-іншому. Не викидати будь-як, а, як ми, сортувати.

Отримане від продажу вторсировини покриває лише третину витрат

— Що вас надихнуло на проєкт «Україна без сміття» і як проєкт розвивається?

— Мене дуже сильно надихнуло усвідомлення того, що я не можу в Україні сортувати сміття так, як я хочу. Так, як сортують люди в розвинутих країнах.

Я народилася в Криму. Я пам'ятаю дуже чистий Крим, без пластиків. І мені це болить. Я з дитинства ціную чисте довкілля.

І я захотіла зробити це справою свого життя. Розібратися, чому в нас в Україні не сортується сміття, а все їде на звалище. І поки я досліджувала цю тему, то зрозуміла, що ми можемо створити альтернативу. І ця альтернатива врешті-решт з'явилася.

Звичайно, цього б не відбулося без допомоги людей, без допомоги соціально відповідального бізнесу. Без якихось закордонних поїздок, де мені показувати, як це працює. Без людей, які приходять до нас на станцію, які спрямовують донати, щоб ми закуповували обладнання, могли орендувати класне приміщення, платити зарплати.

Насправді тут багато витрат. А прибутки від своєї діяльності, саме від продажу вторсировини, ми повною мірою отримати не можемо.

Тому наша станція переросла в сервісні продукти. Ми надаємо послуги сортування сміття компаніям — це послуга «Зелений офіс». Або вивозимо роздільний збір із квартир. У людини немає часу. Вона не встигає на станцію, тоді ми можемо приїхати до неї, усе зібрати за 15 хвилин. Це дуже зручно.

У нас з'явилися освітні послуги, коли ми проводимо освітні програми для цілих команд, корпорацій. Або до нас приходять на екскурсію діти зі школи.

Перша капсула сортування сміття для бізнес-центрів та житлових комплексів. Київ, Forum Business City, травень 2023 © facebook.com / NowasteUkraine

А ще в нас відкрився новий формат станції сортування, який підходить для масштабування. Це така соціальна франшиза. І це дуже компактний формат. Цей простір можна розташувати на території бізнес-центру чи житлового комплексу. І там не буде точки конфлікту. Тому що біля баків для сортування на вулицях завжди є конфлікт: хтость сортує добре, хтось не знав, що це сортоване. Ми цю проблему усуваємо. У цей простір приходить людина, яка налаштована на сортування. А ми налаштовані через цю інфраструктуру збирати різні відходи гарної якості. На станції буде доступно сортувати 25 видів вторсировини.

— Ви сказали, що не вповні отримуєте прибутки від продажу вторсировини. Чому?

— Уявімо, що ми займаємося бізнесом. Справжнім традиційним бізнесом. У нас є видатки, у нас є прибутки. Якби ми працювали як класичний бізнес, то тоді б ми прогнозували прибутки від продажу вторинної сировини.

Коли ми формували бізнес-план, то зрозуміли, що та сировина, яка надходить до нас навіть безоплатно, коштує так мало, що ми не можемо покрити всі витрати на оренду, всі витрати на зарплатний фонд, на витратні матеріали, на електроенергію і багато чого іншого.

Та частина надходжень, яку ми збираємо від продажу вторсировини, це мабуть десь 30% наших загальних витрат.

Ось чому схожі бізнеси в Україні не з'являються. Дурних підприємців не існує. І це в чомусь підтверджує думку, що заготівля вторсировини від населення не є прибутковою.

— Чому тоді цей бізнес розвинутий в інших країнах? Наша проблема в тому, що мало вторинних ресурсів? Чи в тому, що компанії не вмотивовані купувати вторинні ресурси?

Євгенія Аратовська - засновниця проєкту Україна БЕЗ сміття © facebook.com/NowasteUkraine

— Світ сильно змінився. Раніше всі ресурси, які добувалися і перероблювалися на нові продукти, високо цінувалися. Відходи, які утворювалися від цих продуктів, також цінувалися. Зараз світ змінився. Усі матеріали, які ми отримуємо від природи, часто дешевші, ніж матеріали, які ми отримуємо після перероблення. Це стосується здебільшого пластиків. Вигідніше застосувати свіжий сирий пластик, ніж виготовляти товари з переробленого пластику. Так в усіх країнах.

Розумні країні зробили правильні запобіжники, щоб роздільний збір мав сильні позиції. Щоб він був прибутковішим, ніж захоронення сміття і ніж використання первинних матеріалів.

Для цього створені спеціальні економічні інструменти. Наприклад, коли захоронювати сміття на звалищах дуже дорого через екологічний податок. І коли захоронювати невигідно, з'являються нові можливості. Сортувати, переробляти, компостувати органічні відходи, спалювати технологічно.

Країни економічно обмежили доступ до захоронення. Ця технологія стала недоступною. І тоді стали доступними інші технології.

Це можна зробити в тих розвинених суспільствах, де населення розуміє, для чого це робиться. Коли люди розуміють, що платять за те, щоб відпочивати в чистому лісі, купатися в чистому морі, відпочивати в чистому довкіллі, за своє ментальне та фізичне здоров'я. Вони розуміють, що країна про них піклується і нічого не викидає на звалища.

Якщо населення, електорат очікує на дуже дешеві послуги, на певну безвідповідальність, яка ховається за дешевими послугами, це важко змінити.

Нам треба більше говорити про це з людьми. Направду, за що ми сплачуємо? Ми сплачуємо за захоронення. Давайте чесно визнаємо це, якщо нам це не підходить — виберімо іншу технологію. Але чи згодні ми платити більше?

Цей суспільний діалог має хоча би початися. Тому що багато людей просто не усвідомлюють, що скільки коштує і що насправді відбувається зі сміттям, яке забирають з-під будинків.

Чиновники припинили говорити на камеру, що українці не здатні сортувати сміття

— А в нас, в Україні, почався цей діалог?

— «Україна без сміття» цей діалог веде. І нашою великою перемогою стало те, що чиновники, мери великих міст припинили говорити на камеру про те, що українці не здатні сортувати сміття. Раніше вони дозволяли собі це робити. Вони казали, мовляв, менталітет не той, ми не європейці.

Євгенія Аратовська на Марші за Київ. Жовтень 2021 © facebook.com/Aratovska/

Коли ми відкрили станцію сортування, продемонстрували черги людей, які приходять і сортують сміття, вони припинили це робити. І ось результат суспільного діалогу, якогось прецеденту, пілотного проєкту.

Так само ми можемо почати говорити про те, що нас руйнує, що забирає в нас здоров'я, як виглядають наші звалища, скільки це насправді коштує. І скільки треба доплатити, щоб це було відповідальніше. І тоді до нас прийде усвідомлення, що несправедливо викидати сміття у довкіллі — несправедливо щодо нас, наступних поколінь. А справедливо — піклуватися про нього просто зараз, бо ми, вибачте, рубаємо гілку, на якій сидимо.

— В українському суспільстві є певна недовіра до баків роздільного збору сміття під будинками. Чи не везуть, мовляв, звичайне сміття і сміття, яке ми розсортували, на одне й те саме звалище. Наскільки обґрунтовані такі підозри?

— Так, справді, це проблема. Проблема в тому, що коли роздільно зібране сміття обслуговується звичайними сміттєвозами, люди втрачають мотивацію, утрачають віру в систему роздільного збору. І врешті-решт припиняють сортувати.

Ця проблема має декілька складників. Є складник — перевізник, який їде на об'єкт забрати роздільний збір.

Є люди, які сортують відходи правильно. І вони очікують, що так будуть вчиняти і всі інші. І в баку буде накопичуватися дійсно якісний роздільний збір. Але хтось не вміє сортувати, хтось переплутав цей бак зі звичайним. І так в середині утворюються несортовані відходи. Компанія, яка їде на об'єкт забрати роздільний збір, бачить у контейнері сміття. Що вона робить? Вона не забирає ці відходи, і приїжджає звичайний сміттєвоз.

Що думає людина, яка сортувати сміття? Навіщо я це робила.

— Я бачив у ваших соцмережах, як ви іноді доволі суворо, але дуже обґрунтовано спілкуєтеся із деякими політиками щодо проблем довкілля. Не було образ чи якихось проблем через це?

— Жодних проблем не було. Я вважаю, що той спосіб, у який ми ведемо діалог, дуже сильно впливає на наслідки діалогу. І завдання будь-якої громадської організації або громадського активіста в тому, щоб залишати опоненту сказати тобі щось у відповідь. Або навіть визнати свої помилки.

В 2021-му Євгенія Аратовська потрапила в список 100 найвпливовіших людей України за версією видання «Фокус» © facebook.com / Aratovska/

Коли ти починаєш цю громадську діяльність, справді, бувають гострі моменти, де ти такої можливості опоненту не лишаєш. Але дорослі зрілі організації врешті-решт навчаються це робити. І ми маємо говорити мовою фактів, мовою закону. Ми маємо бути переконливими там, де ми знаємо, що це світла сторона.

Деякі політики люблять маніпулювати, розказувати зовсім не за темою. І врешті-решт діалог не відбувається.

«Сміттєва» євроінтеграція: ми впораємося

— Зараз Україна намагається прискоритися із євроінтеграцією. Процес йде в усіх напрямках. А наскільки наші стандарти поводження з відходами відповідають нормам ЄС?

— Для того, щоб ми наблизилися до європейської практики поводження з відходами, передусім мають відбутися зміни в законодавстві. І мають з'явитися економічні інструменти, які сприяють переробці і сортуванню.

Перший інструмент — забруднювач сплачує. Другий — розширена відповідальність виробника У нас поки що цих інструментів немає. Вони не імплементовані.

Коли вони з'являться, стане невигідно захоронювати сміття. А буде вигідніше переробляти, сортувати і навіть відповідально утилізовувати відходи термічно.

Чи готове суспільство до сортування? Я можу сказати, що готово. У нас немає інфраструктури сортування. У нас немає розгалуженої системи освіти про те, як сортувати відходи, куди воно потім відправляється і на що переробляється. Але коли це з'явиться, то люди будуть сортувати сміття. Ми впораємося.

2019 року Kantar TNS (компанія, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях та консалтингу. — Ред.) провела опитування, згідно з яким 80% українців або вже розділяють сміття, або готові це робити, якщо з'явиться інфраструктура біля їхнього будинку.

Людство все ще шукає найліпші ідеї щодо поводження з відходами

— Є багато видів простішої активності із захисту довкілля. Взяти хоча б проведення різних акцій та протестів. Ви ж обрали корисну, але дуже складну галузь — відходи. Галузь, навколо якої є чимало стереотипів. То чому саме сміття?

— Нещодавно я прочитала книгу, яка називається «Чотири тисячі тижнів — тайм-менеджмент для смертних». І там наводиться вислів екоактивіста, який каже, що ми надто багато перекладаємо відповідальності на інших. Мовляв, уряд щось зробить, екоактивісти щось зроблять, інше покоління щось зробить. І в цей час ми відмовляємося від дії.

І ось те, що ми зараз робимо, — це наш перехід до дії. Навіть у такому компактному форматі. Ми не збираємо багато, ми не є професійними заготовельниками. Ми не здатні поки що зібрати всі сортовані відходи Києва. Це дуже маленька кількість вторсировини, яку ми можемо врятувати.

Але якщо не зробити цей маленький перший крок, ти не дізнаєшся, як зробити другий. І все, що ми робили ці вісім років, — ми досліджували, як це працює, як змінити систему, як зробити кращим підхід.

Я переконана, що людство все ще в процесі пошуку найкращих ідей в питанні поводження з відходами. І це те, що ми робимо. Ми аналізуємо — пробуємо, пробуємо — аналізуємо. Удосконалюємо. І ось цей новий простір сортування, який ми придумали, — він про наше восьмирічне дослідження. Про те, як людям зручно сортувати, як нам зібрати більше вторинної сировини, як нам змінити культуру. Як взагалі поміняти усвідомлення людини про сміття. Щоб вона не думала про це як про щось погане й огидне. Ось людина збирається викинути пляшку. Щоб вона не бачила сміття, а бачила пластик, бачила ресурс, який треба обережно донести до перероблення. Це те, що ми робимо, це те, що ми доведемо всьому світу, що це треба робити.