Допомога та освіта: як волонтери з Маріуполя створили простір «Халабуда»

Більше, ніж дім

Уже понад сім років волонтери з Маріуполя на базі вільного простору «Халабуда» реалізують навчальні та гуманітарні проєкти: допомагають ЗСУ та вимушеним переселенцям. Як виїхали з Донбасу, стали «халабудянами» та через що пройшли після початку повномасштабної війни, — розповіли в інтерв'ю RFI-Україна.

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Місце, де зручно, комфортно та безпечно : історія створення «Халабуди»

Маріупольці Людмила та Дмитро Чичери розпочали свою волонтерську діяльність ще 2014 року, коли Росія окупувала Крим та Донбас. А вже 2016 року разом із засновниками та членами громадської організації «Центр громадських ініціатив "Східна брама"» вирішили створити освітній простір «Халабуда», розповідає Людмила:

Засновники вільного простору «Халабуда» Людмила та Дмитро Чичери з дітьми © Людмила Чичера / Facebook

— Ця ідея виникла сама собою, тому що, на той час (2014, 2015 рік і вже 2016 рік) прибувало до Маріуполя дуже багато вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Спочатку ми як волонтери намагалися допомагати чим могли. Потім стали вже задумуватися, що було б добре, якби в Маріуполі існував майданчик, де і переселенці, і місцеві, якщо буде така потреба, могли отримувати якісні освітні послуги. Це різного роду освітні курси. Таким чином, виникла ідея зробити освітній простір. Над назвою ми думали, думали і вирішили, що було би класно назвати простір «Халабуда», тому що цей такий відсил до дитинства, де тобі зручно, комфортно та безпечно.

З самого початку для «халабудян» принциповим питанням була незалежність, зокрема від органів місцевої влади. Людмила Чичера зауважує, що усе, починаючи від меблів до сплати оренди, засновники робили власним коштом:

Вечір української поезії у вільному просторі «Халабуда». Маріуполь, 30 січня 2022 року. © Dmitriy Chicheradvc2001@icloud.com

— Я думаю за це багато маріупольців нам довіряли. І з часом «Халабуда» перетворилася не тільки в освітній простір, але й в майданчик, де між собою могли спілкуватися місцеві жителі, доводити свою думку до органів місцевої влади. На базі «Халабуди» відбувалися перші зустрічі патрульної поліції з мешканцями міста. Там вони напряму могли поставити свої запитання і отримувати відповіді. Потім були зустрічі із представниками з різних департаментів Маріупольської міської ради. Обговорювали там і проблеми, які стосувалися екології. До нас прислухалися.

«Business Integrity Camp Mariupol 2.0» у вільному просторі «Халабуда». Маріуполь,15 лютого 2022 року. © Halabuda / Facebook

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на базі «Халабуди» працював фотоклуб, курси живопису, а також освітні проєкти з вивчення IT, іноземних мов. Була бізнес-школа, відбувались безплатні культурні заходи. За словами координаторки освітнього простору, усе навчання для дітей, молоді та соціально незахищених верств населення було безплатним. Окрім того, «халабудяни» допомагали ЗСУ:

Вільний простір «Халабуда». Маріуполь, 3 березня 2022 року. © Halabuda / Facebook

— Ми весь цей час не забували, звісно, займатися і військовою волонтеркою (допомога ЗСУ. — Ред.). Це було принципове питання ще 2014 року. І ми продовжували співпрацю із військовими підрозділами.

«Халабуда» як другий дім: як поліціянт із Маріуполя знайшов у хабі нових друзів та кохану

Маріупольський поліціянт, а нині волонтер та викладач у «Халабуді» курсу з моушен-анімації для дітей і дорослих Юрій Корабльов уперше потрапив у хаб 2018 року. Як розповідає, усе почалось із цікавості, а переросло в справжню дружбу з «халабудянами»:

Колишній поліціянт із Маріуполя Юрій Корабльов © Юрій Корабльов / Facebook

— У 2018 році мене зацікавила фотографія. Я знав, що в «Халабуді» є маріупольська школа фотографії на чолі з Дмитром Чичерою. І я став туди заходити. У подальшому став співпрацювати як поліцейський, а також підтримувати дружні відносини з «халабудянами». Після того, як в 2019 році я став працювати пресофіцером, то фотографія стала одним із важливих аспектів моєї професії. Тож, я їй став більше приділяти увагу та пройшов навчання у школі фотографії. Також я більше зблизився з Дмитром Чичерою. Після того я ще став займатися відео, і в цьому теж стали співпрацювати. Я в «Халабуду» вже заходив як до свого дому. Я там вважав усіх своїми, до того ж від «Халабуди» до мого місця роботи було приблизно метрів п'ятдесят. Тому майже кожного дня бував у них у гостях.

Згодом саме завдяки «халабудянській» фотошколі Юрій зустрів свою кохану Світлану Корабльову, яка нині є його дружиною та фотографинею «Халабуди» і авторкою фотопроєктів «пеRE:селенці».

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У березні 2022 року Світлана та Юрій одружилися.

Юрій та Світлана Корабльови © Юрій Корабльов / Facebook

День, коли освітній хаб перетворився на волонтерський штаб

Координаторка та співзасновниця «Халабуди» Людмила Чичера пригадує, як 24 лютого 2022 року їй разом із іншими «халабудянами» довелося відновити всі знання та навички, які вони опанували ще 2014:

Вільний простір «Халабуда». Маріуполь, лютий-березень 2022 року. © Людмила Чичера

— З 24 лютого ми встигли провести два або три одноденних курси з надання домедичної допомоги. Нам допомогла в цьому волонтерка Катерина Сухомлинова, яка довгий час також активно співпрацювала з «Халабудою». І вона провела від Мальтійської служби допомоги таке навчання. А решта людей уже почали збирати допомогу, тому що ми самі вже це проходили. Ми знали, що треба якомога більше продуктів харчування зібрати і предметів першої необхідності: гігієна, питна вода. Ми скооперувалися з благодійними фондами, у тому числі «Карітас Маріуполь», який на той момент там залишався, завезли великі посудини для води, закуповували медикаменти. Робили такі складські приміщення, почали потроху речі збирати теплі, кожен приносив хто що міг... Наша команда організувала і підвіз продуктів до місць, де люди ховалися: або бомбосховищах, або в необладнаних просто підвалах.

Тоді волонтери створили на базі «Халабуди» простір для надання первинної меддопомоги, розповідає Людмила Чичера:

Вільний простір «Халабуда». Маріуполь, лютий-березень 2022 року. © Людмила Чичера

— У нас був обладнаний куток, де ми могли надати примітивну, скажімо так, допомогу. У плані, зашити якісь рани. Серед нас були люди з медичною освітою, медики. І така була невеличка навіть стерильна не операційна, але такий медичний куточок.

Окрім цього, «халабудяни» разом із власниками сусідньої пекарні набили руку випікати хліб просто неба, який потім роздавали містянам. Також Людмила Чичера вважає великою удачею, що їй разом із іншими волонтерами вдалося закупити для маріупольців продукти та інші вкрай важливі товари «Епіцентру» до того, як туди влучила бомба.

Вільний простір «Халабуда». Маріуполь, лютий-березень 2022 року. © Людмила Чичера

Вільний простір «Халабуда». Маріуполь, лютий-березень 2022 року. © Людмила Чичера

Вільний простір «Халабуда». Маріуполь, лютий-березень 2022 року. © Людмила Чичера

А ще волонтери рятували тварин:

Тварини, яких врятували волонтери з вільного простору «Халабуда». Маріуполь, лютий-березень 2022 року. © Людмила Чичера

Тварини, яких врятували волонтери з вільного простору «Халабуда». Маріуполь, лютий-березень 2022 року. © Людмила Чичера

— У нас був великий двоповерховий зоомагазин. І там багато рідкісних тварин, яких просто кинули напризволяще. Коли волонтери це зрозуміли, що там просто і мавпи, і папуги, і кролики, песики, котики і вони всі вмирають з голоду, їх також перенесли до «Халабуди». У багатьох доля склалася дуже успішно. Усі, хто виїжджав із міста своїми шляхами, своїм автотранспортом і мали можливість забрати, то, звісно, цих тваринок забирали.

Це було дуже довге 24 лютого, яке триває донині

24 лютого 2022 року нинішнього «халабудянина», а тоді ще маріупольського поліціянта Юрія Корабльова підняли рано-вранці по бойовій тривозі. Він каже, що із перших днів, отримавши дозвіл керівництва, почав співпрацювати з волонтерами «Халабуди»:

— Усі декілька днів на початку були без їжі, тому в нас було таке плідне співробітництво. Поліцейські допомагали діставати продукти харчування, медикаменти, вивозили поранених людей, транспортували в одну з лікарень. А також волонтери, якщо була така можливість, підгодовували та займались іншими першочерговими справами. Ця співпраця переросла в щось більше, ніж просто допомогу волонтерам. І я зрозумів, що моє місце — саме в «Халабуді». І там допомагати іншим.

Маріуполь, березень 2022 року. © Олександр Тарасов / Facebook

Ми всі були на адреналіні. Це було дуже довге 24 лютого, яке триває донині... Але я працював більш ніж 5 років слідчим і в Мар'їнці проходив службу, брав участь у січні та лютому 2015 року, коли були перші «прильоти» по мікрорайону «Східний» (у Маріуполі. — Ред.)... Тому якогось там емоційного шоку в мене не було. Я просто розумів, що все відбувається так, як відбувається, потрібно підлаштовуватися під ці умови, працювати. Коли ми кудись виїжджали, ми казали, за яким маршрутом їдемо. І якщо через декілька годин не повернемося, то люди знали принаймні, де шукати все, що від нас залишилося. Це був об’єктивізм та реалізм. Ми розуміли, коли ми їхали за їжею або іншими необхідними речами, що ми можемо не повернутися. Коли ми діставали бензин чи дизельне паливо і бачили, що над нами літає літак, то в першу чергу я тоді думав не про те, що він скине на нас бомбу і ми всі можем загинути. Мені було шкода, що ми не зможемо привезти все необхідне людям, які нас чекали.

Маріуполь лютий-березень 2022 року. © Halabuda / Facebook

Коли чоловік із волонтерами зрозумів, що росіяни вже оточили місто і кільце звужується, то вирішили виїжджати з Маріуполя. Юрій Корабльов пригадує :

— 17 березня, коли я вже виїхав із Маріуполя, було влучання в саму «Халабуду» і будівлі поблизу з «Халабудою». І 18 березня начебто російські війська зайшли до «Халабуди». Тобто, я виїхав в останній час і, можливо, за декілька годин до «прильотів».

Сказав, що він лишається у місті до останнього : історія зникнення Дмитра Чичери

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення РФ частина «халабудян», зокрема жінки з дітьми, виїхали з Маріуполя до Запоріжжя. Поїхала й Людмила Чичера, а її чоловік Дмитро залишився.

— Діма довгий час відвідував координаційні ради при Маріупольській міськраді. Мера на той момент уже у місті не було, був його перший заступник. А потім він зрозумів, що влада розгублена і треба брати багато всього на самостійне вирішення, скажімо так. Потім вже фактично волонтери і волонтерський центр «Халабуда» діяли автономно. На той момент вже «Халабуда» була така, як Ноєв ковчег, там ховалися люди від обстрілів. У той час там було залучено більше ніж 250 волонтерів по всьому місту, які нам допомагали і ми допомоги надали більше ніж 30 тисячам місцевих жителів.

Людмила Чичера каже, аналізуючи зараз усе, що сталося, розуміє, що її чоловік виїжджати з Маріуполя не планував:

— Останній раз я з ним (з Дмитром. — Ред.) говорила 16 березня. Розмова була дуже коротка. Він через супутниковий телефон зі мною спілкувався всього 15 секунд. Він сказав, що лишається у місті до останнього. У мене не було можливості спитати, чому таке формулювання: до останнього кого або чого, і що взагалі ти плануєш, і чому ти так вирішив, я не встигла. Мені здається, він так швидко перервав розмову, щоб, не дай боже, у ньому щось не зрушилось. І я емоційно його сльозами не переконала, що треба рятуватися, що «ми в тебе є і є діти і ти потрібен тут, ти будеш тут корисніший». Я цього всього не встигла сказати — і він просто скинув виклик. Уже 17 березня Діма вийшов із «Халабуди»... у синій касці, як преса носить, синій бронежилет. Недалеко був «приліт», він з аптечкою вийшов. Може, комусь допомога потрібна. А хтось казав, шо він вийшов по телефону поговорити, десь знайти зв'язок, як він завжди робив. Але назад у «Халабуду» він уже не повернувся. Хлопці зрозуміли через дві години, що він не дає про себе знати, і пішли його шукати. Але обійшовши квартали вверх та вниз, ризикуючи своїм життям, вони його не знайшли.

Засновники вільного простору «Халабуда» Людмила та Дмитро Чичери з сином. © Людмила Чичера / Facebook

Відтоді Людмила не припиняє пошуки свого чоловіка. Каже, що пройшла всі процедури звернення до офіційних інстанцій стосовно зниклого безвісти родича. Утім, жодної нової звістки, ані про загибель, ані про знаходження у полоні Дмитра, вона досі не отримала:

— Поки факт його смерті не доведений, я продовжую його шукати всюди і чекати.

Маріуполь – Запоріжжя – Черкаси: як волонтери двічі відроджували « Халабуду »

З лютого 2022 року, частина «халабудян», які переїхали до Запоріжжя, влаштували у місті центр інформаційної підтримки українців, які шукали дані про своїх близьких у Маріуполі. За словами Людмили Чичери, у маріупольців тоді вже не було мобільного зв'язку, але інколи вдавалося дізнатися новини від місцевих волонтерів, які мали супутникові телефоні:

— Багато маріупольців (які вже виїхали з міста. — Ред.) зверталися за телефоном моєї подруги, яка є головою організації «Східна брама». Її телефон якимось чином потрапив у соцмережі як телефон міськради гарячої лінії. І потім — як телефон ДСНС. І в самі найстрашніші дні, коли зв'язку не було з Маріуполем зовсім..., люди дзвонили нам. І ми на день приймали... десь по дві тисячі дзвінків.

Вільний простір «Халабуда». Запоріжжя, 2022 рік. © Людмила Чичера

У Запоріжжі осередок «Халабуди» працював до середини жовтня 2022 року. До цього часу волонтери встигли реалізувати освітні та гуманітарні проєкти з надання допомоги та психологічної підтримки українцям, зокрема вимушеним переселенцям. Окрім цього, «халабудяни» відкрили у місті майстерню дронів для ЗСУ.

Вільний простір «Халабуда». Запоріжжя, 2022 рік. © Людмила Чичера

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Згодом РФ посилила обстріли Запоріжжя, волонтери вирішили переїхати до Черкас.

Вільний простір «Халабуда» у Черкасах. © Людмила Чичера

Вільний простір «Халабуда» у Черкасах. © Людмила Чичера

Вільний простір «Халабуда» у Черкасах. © Людмила Чичера

— «Халабуда» відродилася вдруге чи втретє у місті Черкаси... Ми також забезпечуємо українські підрозділи тим, що в нас просять. Це або буржуйки були взимку, ми купували. Або колеса. Або нещодавно купили автомобіль передали. Те, що ми можемо, то такими невеликими партіями робимо, а на стабільній основі — це, звісно, у нас дрони. Це наш основний напрямок роботи. І збори донатів ми ведемо саме на це, тому що це життєво необхідно.