Зруйнована дамба й затоплені землі: навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС?

РОСІЙСЬКА ТАКТИКА

Росіяни підірвали греблю Каховської гідроелектростанції в ніч проти 6 червня. Вибух був такої сили, що зніс половину з 28 водозливних прогонів споруди. Усе, що встояло, за кілька годин залила вода. Вона ринула з водойми площею в понад дві тисячі квадратних кілометрів і поступово затопила прибережні території разом із десятками населених пунктів по обидва боки Дніпра.

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Територія до підриву Каховської ГЕС © Maxar

Територія після підриву Каховської ГЕС © Maxar

Тисячі людей втратили домівки, безліч тварин загинули в дніпровських водах. Екологи вже хапаються за голови та віщують жахливі наслідки від влаштованого росіянами терористичного акту на десятиліття вперед. Навіщо це Москві? Військові експерти та аналітики вважають, що в такий спосіб росіяни спробували затримати широко анонсований український контрнаступ.

«Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Вони настільки втомилися чекати, із якого напрямку він відбудеться (контрнаступ. — Ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що в них не витримали нерви і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування», — зазначила в ефірі програми Свобода.Ранок речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Спрацювало?

Якби йшлося, скажімо, про 1940-ві роки, можливо, план росіян і справді б спрацював. Тоді методи війни були зовсім інші, і солдати, які в дерев'яних човнах, веслуючи, форсують річку під вогнем противника, цілком могли би бути. Відтоді багато чого змінилося. Принаймні для всіх, окрім Росії. Москва досі не гребує повторювати досвід Другої світової, як-от із сумнозвісними «м'ясними штурмами».

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Як вважає український військовий журналіст, полковник ЗСУ та колишній речник Генштабу українських Збройних сил Владислав Селезньов, український контрнаступ достатньо ретельно спланований, щоб урахувати можливість підриву ГЕС.

«Я абсолютно певен у тому, що українська армія обрала найбільш раціональний варіант. Десь наприкінці лютого — на початку березня відбувалися командно-штабні навчання українського штабу з їх американськими візаві в Німеччині на одній із військових баз. Відбувалось комп'ютерне моделювання майбутнього українського контрнаступу. Думаю, що всі ці процеси були опрацьовані й було обрано найбільш прийнятний варіант, який, по-перше, створить передумови для найменших втрат серед українського війська і, по-друге, призведе до серйозних втрат у російській армії», — вважає Владислав Селезньов.

Розлив води після руйнування дамби © Колаж RFI

До того ж, каже він, навряд українське військове командування взагалі розглядало варіант форсування Дніпра на Херсонщині.

«Форсувати Дніпро в нижній його течії, у Херсонській області, — надзвичайно складне завдання. Воно потребує дуже великих ресурсів, специфічних ресурсів. І я не впевнений, що українська армія має ці ресурси. Тому чи змогли росіяни в такий спосіб шляхом підриву греблі в районі Нової Каховки сповільнити чи взагалі припинити наш контрнаступ саме на території Херсонської області? Я так не думаю, тому що є серйозні причини в тому сумніватися», — говорить військовий аналітик.

Наслідки підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року. © via REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Окрім того, зазначає Селезньов, можуть бути й інші причини руйнації Каховської греблі. Наприклад, не слід відкидати банальне головотество. Мовляв, не подумали, не розрахували, щось пішло не так.

«Я думаю, що логіка дій російських окупантів могла бути наступною. Для того, щоб змусити українські сили оборони залишити ряд острівців, які знаходяться в дельті Дніпра. Вони вважаються сірою зоною, там постійно відбуваються збройні сутички між українськими "вовкулаками" та російськими спецпризначенцями. І те, що сталося, сталося лише тому, що росіяни не розрахували свої можливості. Вони планували підірвати лише частину греблі, щоб збільшити рівень води, до прикладу, на півтора – два метри. А вийшло, що підрив спровокував більш серйозне руйнування. Знищена була де-факто вся гребля, і вся вода, яка зберігалась у Каховському водосховищі, рушила вниз», — вважає ексречник Генерального штабу ЗСУ.

Російські військові на території Білорусі © Міноборони Білорусі

Анекдоти про жадібних російських прапорщиків та історії про солдатів-строковиків, які до приїзду генералів фарбують траву в зелений, на пострадянському просторі закріпилися як портрет армії РФ. Мовляв, усе в цій структурі робиться абияк. Тож, і результати завжди відповідні. Частково це дійсно так і є, саме тому не можна виключати попередню версію, зауважує Владислав Селезньов. Але, каже, це зовсім не привід недооцінювати противника. Потужності в росіян вистачає, а командування знається на стратегії і тактиці. Це неодноразово озвучував і головнокомандувач української армії Валерій Залужний.

Тому підрив каховської дамби цілком може бути одним із кроків якогось довгострокового плану. До прикладу, таким чином росіяни можуть прикривати свій відступ на дальні рубежі. Зокрема ті, які облаштували в районах поблизу межі Херсонщини та Криму.

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«Такий варіант цілком ймовірний. Для того, щоби саме під прикриттям Дніпра відійти на інші рубежі та позиції. Бо росіяни зараз дуже відчувають бойову роботу української артилерії, відчувають бойову роботу українських штурмовиків, а також ракет класу "Шторм шедов", які працюють по ворожих об'єктах. За умов дуже потужної системи протиповітряної оборони в росіян, тим не менш влучають в ті об'єкти, які росіяни ховають і охороняють. Диспозицію російських військ ми побачимо, думаю, цього тижня. Можливо, під маркою евакуації населення, яке знаходиться в зоні ризику затоплення, вони й самі накивають п'ятами. Те саме ми бачили під час їхньої втечі з Херсона і з півночі Херсонської області», — вважає Владислав Селезньов.

Утопили своїх же

Яка б не була кінцева мета, але проміжних результатів автори вибуху на Каховській ГЕС уже досягли. Лівий берег Дніпра значно нижчий за правий, тому основна маса води зі сховища насамперед ринулася саме туди. Так. Просто на позиції самих же росіян. Військові експерти зазначають, що перша лінія їхніх укріплень затоплена повністю, а подекуди зачепило ще й другу та третю. При чому, за повідомленнями різних джерел, від так званих російських воєнкорів до іноземних експертів, які покликаються на розвіддані, особовий склад із багатьох позицій відвести росіяни не потурбувалися.

«Справа в тому, що росіяни розуміють, що вуха та очі української розвідки на території півдня Херсонської області є. І працюють вони дуже активно. Є й телефонні перехоплення, і радіоперехоплення, і агентурна інформація, і діяльність українських шпигунів, які мають можливість спілкуватися з представниками окупаційної влади. Тому цілком ймовірно, що для того, щоб максимально уникнути розголосу щодо злочинних дій з підриву греблі Нової Каховки, росіяни не інформували широкий загал. Навіть тих посадових осіб, які дотичні до окупаційної влади російських військ на півдні Херсонської області», — припускає військовий експерт.

Мобілізація в Росії © Getty images

А те, що так втопили частину власних вояків, то хіба важливо? Не даремно в РФ популярні приказки про те, що мета виправдовує засоби, а під час вирубування лісу, розлітаються тріски. Хто ці тріски буде рахувати в країні з багатомільйонним мобілізаційним ресурсом.

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«На що абсолютно не зважають російські окупанти, так це на так звані супутні втрати. Вони завдають ракетних та бомбових ударів по території України, незважаючи на загибель мирних мешканців нашої країни. Вони зараз активно бомблять та розносять артилерією територію Шебекінського району, намагаючись поцілити по бійцям РДК, а фактично руйнуючи будинки російських громадян. Вони так само рознесли п'ятсот домівок на території Гайворонського району Білгородської області. Тобто, їм байдуже на супутні втрати, їм байдуже, їм буде важливо виконати завдання. А якою ціною реалізація того завдання станеться, їм не важливо», — зауважує Владислав Селезньов.