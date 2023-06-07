П'ятсот тисяч жителів Кривого Рогу відчуватимуть дефіцит питної води — Вілкул

НАСЛІДКИ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС

Кривій ріг отримує воду з каховського водосховища. Через підрив Каховської ГЕС упродовж двох-трьох діб очікуються проблеми з водопостачанням.

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За словами голови Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула, нестачу питної води відчують приблизно п'ятсот тисяч людей.

«Ми розуміли ще рік тому, що такі проблеми можуть виникнути, тому ми вже мали великий план: поклали понад 14 км труб, заповнили транзитне водосховище водою, тобто у нас є невеликий запас. Після цього ми також будемо класти додаткові труби, водозабори, помпові станції тощо. Але в будь-якому випадку, обмеження щодо споживання води будуть», — наголосив він.

Також Олександр Вілкул повідомив, що зараз у Кривому Розі перебуває 80 000 біженців, з них половина — це 40 000 з Херсонської області. Після підриву Каховської ГЕС до міста приїхало ще близько 100 тисяч людей.

«Ми працюємо у повній координації з обласною військовою адміністрацією Херсона і за потреби ми далі прийматимемо біженців», — наголосив Вілкул.

Біженців селять в гуртожитки з безплатним харчуванням, надають їм соціальну, психологічну та медичну допомогу.

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