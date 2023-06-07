Які наслідки підриву Каховської ГЕС для продовольчої безпеки в Україні та світі

ЗАГРОЗА ГОЛОДУ

Посіви в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях під загрозою знищення, адже через щорічні посухи ці регіони користувалися водою з Каховського водосховища для поливу. Тепер ведення сільського господарства в цих регіонах — під загрозою.

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Що буде з продовольчою безпекою в Україні та світі

Як повідомляє Міністерство агрополітики, унаслідок підриву Каховської греблі сталося затоплення орієнтовно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережжі Херсонщини. На лівому березі — у декілька разів більше, але ці території нині окуповані.

Оцінити остаточні масштаби втрат можна буде згодом. Проте вже зараз зрозуміло, що аграрії втратили значну частину врожаю через затоплення земель, каже президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко:

— Зараз на цій території вирощуються різні сільськогосподарські культури: зернові, олійні й дуже багато овочів. На жаль, може, і не весь, але 50% від очікуваного врожаю буде втрачено, а може, і більше.

Вода з Каховської дамби великі земельні площі, 7 червня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Через повінь виникає ще одна проблема — забруднення сільгоспземель через мор риби та сміття, яке зносить течія, додає експерт:

— У цих водоймищах велика кількість риби опинилась на суходолі, і зараз вона помирає, забруднюючи територію. Потоки води на своєму шляху зруйнували багато сміттєзвалищ. Усе сміття опинилось на поверхні та поширилось на великі території. Це ще й дуже велика екологічна проблема.

Та після того, як вода спаде, аграрії зіткнуться з іншою проблемою — засухою. Адже для зрошування більш ніж 500 гектарів земель у південних областях воду брали саме з Каховського каналу. Тепер без джерела води залишилися 94 % зрошувальних систем у Херсонській, 74 % — у Запорізькій та 30 % — у Дніпропетровській областях.

Як зазначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, Південь України був головним постачальником овочів. Вирощувати їх без крапельного зрошування неможливо, тому цей напрямок буде втрачено на багато років. І чи зможуть його поновити, буде зрозуміло згодом.

Водночас експерт заспокоює, що без овочів українці не залишаться:

— Ще з минулого року, коли стало зрозуміло, що окупація південних регіонів затягнеться, аграрії та фермери із Центру та Сходу України почали більше спеціалізуватися на вирощуванні овочів. Також були запропоновані різноманітні програми — від промислового виробництва до присадибних господарств. Тоді на безоплатній основі роздавали посівні матеріали, щоб овочів вирощували більше. Тому в цьому році ми не очікуємо значного дефіциту. Але в контексті галузі це дуже великі втрати.

Окрім цього, як каже Марчук, можна говорити і про втрати молочного скотарства, адже без води неможливо буде вирощувати корми для тварин. Будуть збитки в лісовому та рибному господарстві. Загалом економіка України буде втрачати мільярди гривень.

Затоплені вулиці Херсона після підриву росіянами Каховської ГЕС, 7 червня 2023 року © AP / Libkos

Навіть із такими катастрофічними наслідками, як експерти запевняють, в Україні великих проблем з продовольством не буде, але є перспектива втратити міжнародні ринки збуту. Проблемою стане й неможливість експортувати зернові, пояснює Марчук:

— У 2021 році, коли в нас був чудовий урожай зернових, Херсонщина дала близько чотирьох мільйонів тонн зерна. Через відсутність зрошування, ми втрачаємо ці обсяги навіть після деокупації. А в сукупності ми втрачаємо десь 14% всього експортного потенціалу.

Голоду на території України це не спричинить. Але врожай зернових, який ми вже втратили через повінь і який не отримаємо через ймовірну посуху, пояснює Козаченко, був важливим для людей на африканському континенті:

— Прогнози на цей сезон по врожайності дуже невтішні. Ми експортували зернові та олійні культури, крупи, борошно, які мали стратегічне значення для африканських країн. І ці продукти вони можуть не отримати. І є підстави вважати, що через це збільшиться кількість людей, які будуть голодувати.

Після затоплення Херсонщини врожаю зернових культур може бути недостатньо для експорту © AP / Efrem Lukatsky

Без нової греблі не обійтися

Тимчасовим розв'язанням проблеми з відсутністю води для зрошування, на думку влади, є закладання свердловин. На думку Марчука, значного ефекту від цього не буде:

— Це не ті обсяги, які дадуть можливість повноцінно вирощувати та забезпечувати внутрішні та експортні потреби зерновими та олійними культурами.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко певен, що для порятунку земель та сільського господарства слід якомога скоріше відбудувати греблю, але це неможливо, поки лівий берег Херсонщини окупований:

— Безумовно, треба скоріше очистити від ворога територію, де знаходиться ця дамба. Адже якщо ми її відбудуємо, а за 10 кілометрів буде стояти ворог, усе знову може повторитися.

Зі слів керівника «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, після деокупації Каховки Україна вже за місяць зможе побудувати тимчасову греблю і швидко наповнити Каховське водосховище з верхніх водойм. Проєктні рішення вже розробляють.