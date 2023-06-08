Загрози ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС: черговий виток ядерного шантажу РФ

логіка окупантів

Підрив російськими військовими Каховської ГЕС впливає на безпеку роботи Запорізької атомної електростанції. У водоймі, з якої наповнюється ставок-охолоджувач, невпинно знижується рівень води — і є ризик перегріву реакторів. Поки ситуація контрольована, але небезпека залишається насамперед через те, що ЗАЕС окупована росіянами.

Росія хоче використати ЗАЕС для ядерного шантажу та примусу до заморозки конфлікту в Україні.

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Ситуація на ЗАЕС

За щоденними повідомленнями президента держпідприємтсва «Енергоатом» Петра Котіна, рівень води в ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції лишається в межах норми:

— У самому ставку на ЗАЕС і в так званих чашах басейнів утримується нормальний рівень води, який у них був до підриву греблі Каховської ГЕС.

Котін запевняє, що підприємство має певні алгоритми на випадок зниження рівня води:

— З вересня 2022 року енергоблоки ЗАЕС не працюють, тому активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається, тож наразі не було необхідності її додавати. Якщо в Каховському водосховищі взагалі не буде води, проєкт передбачає заходи його підживлення. Одним із останніх є використання підземної води зі свердловин на майданчику ЗАЕС.

Краєвид Запорізької атомної електростанції з правого берега Дніпра © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна зазначає, що лише п’ять енергоблоків ЗАЕС перебувають в стані холодного зупину. Енергоблок № 5 хоча й зупинений, та реактор — у гарячому стані. І щоб зменшити ризики, потрібне рішення про переведення його в холодний зупин.

Зокрема, каже експерта, можуть бути труднощі із заповненням ставка-охолоджувача, якщо там знизиться рівень води:

— Проблема в тому, що берег Енергодара та периметр ЗАЕС замінований російськими військами. На майданчику атомної станції є мобільні насосні установки, що мають рукави, як на пожежних машинах, до 2 кілометрів завдовжки. Але щоби підігнати до берега Дніпра ці мобільні насосні установки, треба щоб територія була розмінована.

Крім того, як відомо, на український персонал Запорізької АЕС чинять потужний тиск окупанти. МАГАТЕ про це відомо, і зараз завдання його місії на ЗАЕС — убезпечити український персонал атомної електростанції від тиску.

Своєю чергою, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що має прибути в Україну та відвідати захоплену військами РФ Запорізьку АЕС уже наступного тижня. Оцінюючи ситуацію з підривом Каховської ГЕС, він визнав , що проблема з безпекою роботи ЗАЕС усе ж існує:

Звісно, небезпека існує. Можливо, за кілька тижнів чи місяць, але щось потрібно робити. Ми не хочемо сіяти паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай у цих реакторах має циркулювати гарантований обсяг води. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, тоді у вас виникне проблема. Проблема може бути відсунута на кілька днів або тижнів, але вона буде існувати

За словами Гроссі, у гіршому випадку є ризик «отримати ядерний розплав із трагічними екологічними наслідками».

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі © REUTERS / LEONHARD FOEGER

Ядерний шантаж РФ

Зважаючи на те, що ЗАЕС розташована на окупованій території, контролювати її безпеку мають росіяни. І є причини вважати, що вони використають ситуацію з катастрофою на Каховській ГЕС, яка загрожує роботі атомної станції, для того, щоб шантажувати увесь цивілізований світ. Про це розповідає політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич:

— Напередодні українського контрнаступу для Росії вкрай важливий етап заморозки конфлікту і вкрай важливо вийти на нього. Екологічна катастрофа у вигляді підриву Каховської ГЕС їм цілком підходить. Шантаж Заходу з погляду Запорізької АЕС — ядерної катастрофи — для них цілком підходить. І, на жаль, можна очікувати, що частина наших західних партнерів таки піддасться шантажу. У такому випадку Кремль отримує можливість виходу з війни та заморозки конфлікту.

Російський військовий на території Запорізької АЕС, травень 2022 © AP

Експерт нагадує, що ядерний шантаж із боку Росії почався ще рік тому. Але світ на нього не піддався, тоді росіяни відклали тему ЗАЕС, але не забули про неї:

— Нові голосочки щодо Запорізької АЕС знову зазвучали в березні – квітні 2023 року. І ось тепер тема ядерної небезпеки знову на піку. Таким чином, загальна логіка РФ зрозуміла: з одного боку, затопити частину територій, завдяки чому частину військ, що знаходилися на лівобережжі Херсонщини, можна зняти й перенаправити для посилення інших ділянок фронту. А з іншого, — волати про необхідність припинення вогню.

За словами Тишкевича, найголовніше нині зібрати та задокументувати всю інформацію, яка доводить черговий воєнний злочин із боку РФ, та надати її українським партнерам. Світ має знати, хто винний і хто має бути покараний. А головне, світ не має піддатися на шантаж Кремля.