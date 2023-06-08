НАСЛІДКИ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС

Зеленський відвідав Херсонщину: «Важливо виділити кошти для компенсацій жителям»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

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Затоплені вулиці Херсону, після підриву Каховської ГЕС, 7 червня 2023 року.
Затоплені вулиці Херсону, після підриву Каховської ГЕС, 7 червня 2023 року. AP - Libkos
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Під час наради обговорювали оперативну ситуацію в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуацію населення з потенційних зон затоплення, ліквідацію надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організацію життєзабезпечення затоплених територій. Також говорили про перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативну воєнну ситуацію в зоні техногенної катастрофи, повідомив голова держави в телеграм.

«Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини», — написав він.

Також під час поїздки у Херсон, президент відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

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