Зеленський: через підрив Каховської ГЕС затоплені щонайменше два «сибіркові поховання»

Російський екоцид

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників світової екологічної спільноти. Він закликав їх допомогти Україні подолати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та затоплення півдня України. Шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що Росія має бути покарана.

Реклама Читати продовження

Люди рятують тварин у зоні затоплення AP - LIBKOS

Український лідер наголосив на наслідках екоциду, вчиненого Росією:

— Через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два «сибіркові поховання», і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все…

Херсон у воді AP - LIBKOS

Звертаючись до екозахисників, Зеленський розповів про флору та фауну півдня України, які постраждали внаслідок дій ворожої армії:

— Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже обчислюється тисячами. Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот.

Будинки на Херсонщині пішли під воду REUTERS - STRINGER

Президент України заявив, що більше як 30 населених пунктів постраждали від підриву Каховської ГЕС:

— Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки. На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо. Буквально щогодини встановлюється дедалі більше деталей щодо того, якої шкоди Росія завдала цією катастрофою. У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води.

Врятований пес п'є воду. Херсонщина, 7 червня 2023 року REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Володимир Зеленський закликав світових борців за екологію поширювати правду про російський екоцид:

— Потрібно, щоб не залишилося жодної пустелі, чи руїни, чи мертвої зони після цієї катастрофи. І це можна забезпечити лише спільними зусиллями, разом з екозахисною спільнотою світу, разом із policy makers, разом із лідерами й державами, разом із міжнародними організаціями. Забруднення й отрута із зони затоплення швидко потрапляє в підземні води, отруює річки, а звідти потрапляє в басейн Чорного моря. Тобто не буває руйнації природи «десь там» – все у світі дуже взаємопов’язане.

Затоплений будинок у Херсоні REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Реакція Грети

Росія спричинила екоцид, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, і має бути за це обов’язково покарана. Про це у твітері написала екоактивістка Грета Тунберг.

— Цей екоцид як продовження невиправданого повномасштабного вторгнення Росії до України — це ще один злочин, що відняв у світу мову. Наші погляди знову прикуті до Росії, яка мусить бути притягнена до відповідальності за свої злочини.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023

Зеленський подякував екозахисниці за підтримку та наголосив:

— Росія має нести відповідальність за все своє зло проти людей, життя та природи!

Конгрес США: Путін і Росія — брехуни світового рівня

Не вірять американські конгресмени від обох партій заявам російського керівництва, що Україна причетна до підриву Каховської ГЕС.

Затоплені херсонські вулиці AP - LIBKOS

Конгресмен від Демократичної партії та співголова Гельсінської комісії США Стів Коен заявив, що засуджує Росією, та називає її та Путіна найбільшими світовими брехунами:

— Руйнування дамби загрожує доступу до питної води, знищує ферми та тварин і спричиняє гуманітарну кризу в українських, в основному, регіонах. Путін і Росія — брехуни світового рівня. Я засуджую Росію і закликаю світ зробити те саме.

It defies logic for #Russia to blame #Ukraine—destruction of the dam is threatening drinking water, devastating farms & animals, and causing a humanitarian crisis in largely Ukrainian areas. Putin & Russia are world-class liars. I condemn Russia and urge the world to do the same. https://t.co/VKyWLqoA3q — Steve Cohen (@RepCohen) June 6, 2023

— Катастрофа вимагає відповідальності і рішучої реакції, — заявили представники Групи підтримки України в Конгресі США. І додали: Росія несе кінцеву відповідальність за руйнування української інфраструктури.

Congressional Ukraine Caucus Statement On Breached Kakhova Dam Emergency ⤵️ pic.twitter.com/aHmcqzE7EC — Congressional Ukraine Caucus (@UkraineCaucus) June 7, 2023

— Руйнування Каховської дамби на річці Дніпро в Україні поставило під загрозу найбільшу атомну електростанцію в Європі, затопило тисячі українців і спричинило екологічну катастрофу, — наголосив співголова Комітету із закордонних справ Сенату США республіканець Джим Ріш.

The destruction of the Kakhovka dam on #Ukraine’s Dnipro River has endangered Europe's largest nuclear power plant, flooded out thousands of Ukrainians, & created an ecological catastrophe. #Russia’s brutality must stop. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) June 6, 2023