На Херсонщині волонтери з усієї України рятують тварин від потопу

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Рятувальна операція на Херсонщині триває. Українці об’єднуються, щоби допомогти постраждалим унаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Волонтери з усієї країни одразу вирушили в зону лиха — рятувати не тільки людей, а й тварин, які опинилися в смертельній небезпеці.

Світлина зі врятованою в Херсоні вівчаркою, яка притискається до рятувальників, облетіла світ

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Від повені, спричиненої підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, постраждали як люди, так і тварини. Щоб їх урятувати, зоозахисники та мешканці Херсона зараз роблять усе можливе.

Багато господарів вивозять своїх тварин із зони лиха, а потім допомагають визволяти чужих.

Літня жінка рятує своїх собак © AP / Evgeniy Maloletka

Одними з перших, хто відгукнувся та вирушив на допомогу тваринам, стали волонтери зоозахисної організації UAnimals. Як розповіла операційна директорка фонду Ольга Чевганюк, унаслідок трагедії гине величезна кількість тварин і нині підрахувати точну кількість неможливо:

— Що вже точно відомо, це те, що затопило парк «Казкова Діброва». У ньому жило більше 260 тварин. Урятувались тільки лебеді та качки. Усі інші — від віслюків та поні до дикобразів, мавп, єнотів — загинули. Ми намагалися ще до цієї ситуації допомогти та евакуювати парк, але, на жаль, це було неможливо.

Росіяни замінували підступи до парку, лишилася тільки одна стежка, якою працівники діставалися до зоопарку, щоб годувати тварин.

Українці намагаються врятувати всіх, кого можливо © REUTERS / ALINA SMUTKO

Робота у складних умовах

Фонд UAnimals зібрав уже понад 12 команд евакуації, які вивозять тварин до безпечних районів, а звідти — по всій Україні. Відкрито збори для евакуації та медичної допомоги постраждалим тваринам — багато з них травмовані та переохолоджені.

До рятувальної операції долучилися волонтери чи не з усіх регіонів країни: у зоні лиха працюють львівські, київські, миколаївські, харківські, одеські волонтери і не тільки. Усі вони об'єднали зусилля заради порятунку свійських та домашніх тварин.

Так, щойно дізнавшися про катастрофу, до Херсона вирушили й волонтерські екіпажі ГО «Порятунок тварин Харків», розповіла представниця організації Ярина Вінтонюк:

— Наразі в Херсоні працюють три наші екіпажі. Ми почали приймати заявки від людей, які надавали інформацію, де тварини, за якими адресами можуть знаходитись. Із нами зв’язуються і власники, і просто небайдужі люди. За вчорашній день вдалося врятувати більше ніж 40 тварин.

Волонтери збиралися працювати навіть уночі. Але довелося від цього відмовитися, бо вода прибувала й приносила з собою небезпечні предмети, зокрема міни. А ввечері рятувальники потрапили під ворожий обстріл.

Заявок, як зазначає Ярина Вінтонюк, доволі багато, проте волонтери намагаються оперативно реагувати на кожне звернення. Багато прохань надходить із Острова — це найбільш затоплений район міста. І саме там найбільш небезпечно. Проте волонтери все одно вирушають допомагати тваринам, розповідає пані Ярина:

Волонтери кажуть, що готові працювати стільки, скільки буде потрібно © REUTERS

— Тварини в різних станах. Усі переохолодженні, у стресі. Зараз ми прямуємо на виклик, де тварини не даються в руки, бо дуже налякані.

Завдяки величезному відгуку від небайдужих українців волонтери мають основні засоби для ефективної ефективної роботи та евакуації тварин. Зокрема, зауважує Ярина Вінтонюк, у них є човни для пересування містом:

— Найголовніше зараз насправді — це прихисток тварин. Ми шукаємо всі можливі варіанти, хто може прихистити в різних куточках України. Тому що розуміємо, що це робота не на один день. Тварини будуть, місць у притулках немає, бо їх дуже мало. Цим тваринам потрібне відновлення, комусь лікування.

Прихистити всіх

Фонд UAnimals запустив флешмоб #прихищуізтваринами. Як пояснюють в організації, вимушеним переселенцям із тваринами часто дуже складно знайти житло. Тож закликають небайдужих українців повідомляти про те, що вони готові прийняти людей разом із чотирилапими. Інші зоозахисні організації України теж підтримали цей флешмоб.

— Люди відгукуються, пишуть, що можуть тваринку прийняти, — зауважує Ярина Вінтонюк. — Учора нам із харківського ресторану написали, що там є два вольєри, трьох собачок забирають. Реакція є, але потрібно більше.

Окрім українських зоозахисників, які рятують тварин просто зараз, відгукнулися і міжнародні організації, говорить Ярина Вінтонюк:

— У нас є партнери, наприклад PETA Deutschland, Nova Ukraine. Вони наші друзі. Вони, звісно, одразу відгукнулися і допомогли, зокрема фінансово. І всі поширюють інформацію про те, що тваринам потрібна допомога. До нас звернулася німецька рятувальна команда, вони хочуть приїхати. Узагалі волонтери з різних країн готові їхати та допомагати. Реакція є звідусіль.

Волонтер разом із врятованим песиком © AP / Evgeniy Maloletka