Агродипломатія: як фермери з різних куточків світу допомагають українцям вирощувати врожай

Seeds for Ukraine

Уже другий рік поспіль у межах ініціативи Seeds for Ukraine (насіння для України, — Ред.) фермери з різних країн надсилають українцям, які постраждали через повномасштабне вторгнення РФ, насіння для вирощування овочів та фруктів. Цей проєкт допоміг понад 10 тисячам українських домогосподарств, — розповів в інтерв'ю RFI-Україна його засновник Володимир Кадигроб.

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Ідея щодо створення проєкту Seeds for Ukraine раднику президента Київської школи економіки (KSE) Володимирові Кадигробу прийшла ще в березні 2022 року. За його словами, на той час він, як і усі, допомагав ЗСУ та українцям, які постраждали внаслідок агресії РФ, зокрема закуповував та передавав ліки, воду та продукти.

Тим часом в Україні починався сезон посівної. Питання якісного насіння для фермерів, які втратили все через війну, згадує Володимир, стояло дуже гостро:

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— Уявіть собі, що ви живете в місцевості, де економіка і все ваше життя побудоване так, що значна частина вашого побуту, добробуту залежить від городу. Ви вирощуєте щось. Це іде на ваш стіл, ви це продаєте. А вийшло так: або не було можливості купувати насіння, або щось зруйноване, або його вкрали, або техніка розбита. Люди самі почали про це говорити. І дуже позитивна була реакція на наше насіння: що це дуже потрібно, бо треба щось саджати. І так ми й почали передавати громадам насіння.

Автор ініціативи Seeds for Ukraine Володимир Кадигроб © Володимир Кадигроб

У Володимира є свій город, тому всі ці проблеми йому відомі не з чужих слів. Разом з колегами з Київської школи економіки запропонував цю ідею Міністерству закордонних справ:

— МЗС підтримує, пише твіт, що «тут є можливість підтримати людей». Цей твіт репостить французьке посольство. Французьке посольство репостить Le Monde, про що я не знав. Le Monde читає людина з міста Ліль, яка працює у великій команді, яка займається насінням. Вони збираються, п'ять людей погоджуються допомогти. Вони сортують два тижні насіння і надсилають набори для трьох тисяч людей. Це насіння їде, зокрема, на Херсонщину. І цього році ми приїжджаємо, а з цього насіння бабуся нас пригощає редискою. А ця людина з деокупованої території, була в окупації.

Жінка з Херсонщини тримає редис, вирощений з насіння, яке передали закордонні фермери. © Seeds for Ukraine

— Це така можливість об'єднати людей і дати нагоду на практиці показати свою солідарність. Наприклад, бельгійським фермерам — із фермерами з Одещини, чи фермерам з Ліллю — з фермерами з Харківщини. Ми можемо це назвати агродипломатією.

Неочікувані плоди міжнародної насіннядонації

За словами Володимира Кадигроба, перед тим, як запустити ініціативу Seeds for Ukraine, він із однодумцями проводив численні консультації, зокрема і щодо впливу на якість врожаю в Україні іноземного насіння:

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— Ми радилися з різними асоціаціями, з науковцями з ботанічного саду щодо того, як впливають завезені різні культури в Україну. Вони казали, що це позитивна історія, головне, щоб воно було сертифіковане і перевірене, відповідало стандартам і санітарним нормам. Навпаки, нові сорти поліпшують урожай.

Пан Володимир зазначає, що попри експертні думки тоді ніхто навіть не уявляв, які чудові плоди принесе цей проєкт:

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— Ми отримали величезну кількість подяк, і люди навіть намагалися щось нам із урожаю передати. Громада з Полтавщини, наприклад, передала на фронт чотири тисячі трилітрових банок помідорів, огірків, перців, кабачків. В іншої людини насіння вкрали росіяни. Вона його купила, чекала, довго замовляла, а вони зайшли в будинок і просто забрали. Ми їй прислали нове. Вона каже: «Боже, я вам так дякую, адже я відчула справедливість. У мене вкрали насіння, а ви його мені дали».

Як працює ініціатива Seeds for Ukraine

Натепер проєкт об'єднав і іноземних фермерів, які донатять насіння, і численні волонтерські організації, і представників бізнесу. Така співпраця дуже полегшує логістику, каже Володимир Кадигроб:

— Ми зв'язуємося з різними громадами, організаціями, приватними фермерами за кордоном, вони відправляють насіння на склад гуманітарний у Польщі. Там вже це пакують, один набір на сім'ю — приблизно 20 пакуночків насіння. Там буде по два пакунки огірків, кукурудзи, помідорів, зелень — усе, що треба, щоб у родини був базовий набір овочів. Але якщо ми все це почали б самостійно доставляти, то це було б складно. Тому ми зібрали велику базу волонтерських організацій і фондів, які працюють на місцях, знають потреби і самі доставляють до громад.

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Фермери, які відправляють насіння українцям, також самі оплачують поштові послуги. До своїм пакунків вона часто додають листівки із побажаннями миру та добробуту українцям. Володимир розповідає:

— Найбільше цей проєкт наразі підтримує Франція, Італія, Бельгія, Німеччина, Австрія. А люди з тих країн, де насіння не можна відправити, можуть за частини собівартості профінансувати набори одного з наших українських партнерів для 500 сімей, або для тисячі сімей, або на розміщення теплиці. Ось таким чином Японія, США і Велика Британія дуже допомагають... І це все невеликі власники, невеликий бізнес, або громади маленькі, або просто приватні особи, які усе це надсилають.

Пакунки із насінням у межах ініціативи Seeds for Ukraine © Seeds for Ukraine

2022 року завдяки ініціативі Seeds for Ukraine насіння від фермерів із різних країн уже отримали понад 30 тисяч українців. За словами Володимира Кадигроба, мета проєкту на 2023 рік — підтримати 100 тисяч українських сімей та громад:

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— У нас також ціль у цьому році встановити 100 теплиць. Це теплиці середнього розміру в 30 квадратних метрів, зроблені в Україні. Вони якісні, це не на один сезон. Зараз в нас 20 теплиць в роботі. Частина з них встановлена, а частина — у виробництві. Зараз, після того, що трапилось на Херсонщині, ми будемо фокусуватися на Херсонщині.

Можливість розповісти українську історію: як знаменитості популяризують Seeds for Ukraine

За словами пана Володимира, зараз проєкт Seeds for Ukraine став значно більшим, ніж волонтерська ініціатива, адже завдяки йому люди з різних куточків світу більше дізнаються про Україну:

— Ми ж аграрна країна, дуже багато працюємо на землі. Це частина нашої культури, нашої ідентичності. І історично, і географічно так склалося. І ось, що відбувається з нашими людьми, які працюють на землі, — ми і намагаємося донести до світу. Це і заміновані поля, і розграбовані та знищені банки насіння, і приватні, і державні. Зараз розлив води, який затоплює величезну кількість земель і городів, украдена техніка, знищені тварини. Тобто, уявити собі взагалі оцей масштаб викликів, із яким зіткнулися люди, які працюють на землі, які годують і свою сім'ю, і свою громаду, і своє місто, і свою країну.

Автор ініціативи Seeds for Ukraine Володимир Кадигроб та амбасадор проєкту Сергій Стаховський © Володимир Кадигроб

Пан Володимир зазначає, що проєкт дуже органічний, адже його сенс зрозумілий. Розвитку Seeds for Ukraineдопомагають не тільки насінням чи грішми, але й поширенням інформації про:

— Зараз інформацію про нас поширюють дуже різні люди. Наприклад, нещодавно Майкл Макфол (експосол США в Росії та координатор Держдепартаменту США з питань санкцій. — Ред.) у твіттері рекомендував наш проєкт. Також є супершеф італійський, який вважається №1. Він дуже нас підтримав, сказав, що це суперважливо. І ще соліст «ДахаБраха» Марко Галаневич минулого року сам на концертах розповідав про нас, ми через нього отримували дуже багато звернень із Америки.