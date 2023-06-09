Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі про «скіфське золото»

У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в музей Алларда Пірсона в Амстердамі. Після окупації Криму почалась суперечка Росії та України про приналежність колекції, вартістю майже півтора мільйона євро.

Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта — понад 500 експонатів, зокрема, артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів, залишились в нідерландському музії на час судового розгляду.

Україна наполягала, що за українським законодавством усі музейні експонати перебувають у власності держави, а музеї — лише тимчасові розпорядники. Україна посилалась на конвенція ЮНЕСКО від 1970 року, згідно з якою кожна суверенна держава має право вивозити або не вивозити, забороняти відчуження та повертати з виставок будь-які культурні цінності, якщо вважає такі дії незаконними.

У 2016 Окружний суд Амстердама постановив повернути Україні експонати кримських музеїв. Окупаційна влада Криму оскаржила це рішення. Судова тяганина тривала до 2023.