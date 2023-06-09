Вночі росіяни випустили по Україні безпілотники та крилаті ракети: є загиблі та поранені

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Вночі російські війська випустили по Україні 16 безпілотників та шість крилатих ракет: сили ППО знищили 14 дронів та чотири ракети, повідомили в Повітряних силах.

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На Житомирщині росіяни вдарили по житловому масиву. Уламками ракети було вбито одну людину, три людини отримали поранення. За попередньою інформацією, зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30, повідомляє ДСНС України.

Наслідки обстрілу © ДСНС

На Дніпровщині та Миколаївщини ракети збила ППО. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, уламки впали у Новомосковському районі, пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід.

Люди не постраждали. Це головне, — написав він.

Наслідки обстрілу © Черкаська ОВА

Станом на ранок 9 червня, кількість травмованих через обстріл Черкащини зросла до 10 людей. Там вчора ввечері російські ракети поцілили по промисловому об’єкту та автомийці, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки обстрілу © Черкаська ОВА