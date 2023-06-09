Кислиця: Підрив Каховської ГЕС розслідувати в умовах окупації неможливо

НАСЛІДКИ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС

Розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС неможливо через окупацію та відсутність співпраці з загарбницькою владою.

Співробітники служби надзвичайних ситуацій евакуювали жителів на гумовому човні із затопленого району в Херсоні

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Про це повідомив Сергій Кислиця в коментарі журналістам Укрінформ.

Він підкреслив, що Україна очікує повної співпраці з боку окупаційної влади в наданні безперешкодного доступу для евакуації людей міжнародним організаціям, таким як ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Навіть їхні військові сидять на деревах, чекаючи евакуації, — додав він.— Вони навіть не піклуються про своїх солдатів».

Окрім цього, Сергій Кислиця зробив заяву щодо обстрілу Херсона під час евекції, передає «Голос Америки».

У заяві постійний представник України при ООН Сергій Кислиця засудив дії росіян, які почали обстрілювати Херсон під час евакуації мирного населення із затоплених районів. Унаслідок цих ударів було поранено щонайменше дев'ятеро людей, серед яких правоохоронці, медичні працівники та рятувальники.

Заяву підтримали Сполучені Штати, Європейський Союз, Албанія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Японія, Мальта, Польща, Швеція та Велика Британія підтримали заяву Кислиці

Країни закликали Москву припинити атаки, дозволити евакуаційним групам допомогти постраждалим, а також надати гуманітарним організаціям безперешкодний доступ до районів, що постраждали він розливу води на лівому березі Дніпра та які наразі перебувають під російською окупацією.

Також наслідки підриву дамби Каховської ГЕС міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«США допомагають нам у подоланні наслідків створеної Росією катастрофи на Каховській ГЕС», — повідомив Міністр у твіттер.

I spoke with @SecBlinken. The U.S. is helping us mitigate the consequences of the Russia-caused Kakhovka disaster. We also focused on military aid. The U.S. will continue efforts to supply more weapons and ammo. We also discussed the expected outcomes of the NATO Vilnius summit. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 8, 2023

Він зазначив, що в ході розмови також обговорювалися питання надання Україні військової допомоги та очікування від саміту НАТО у Вільнюсі.