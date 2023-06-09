Контрнаступ ЗСУ вже близько: чи отримає Україна ракети ATACMS

Озброєння

Пентагон виділяє Україні черговий пакет допомоги на понад 2 мільярди доларів. Він містить, зокрема, ракети для ППО. У США вважають, що протиповітряна оборона нині — пріоритет для України. Водночас у Конгресі наполягають на передаванні Києву далекобійних ракет «Атакамс», які можуть суттєво підвищити шанси на перемогу.

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Про посилення тиску на американського Президента Джо Байдена з боку законодавців із Республіканської і Демократичної партій повідомляє видання «Політіко». Журналісти пишуть, що в спільному листі десять конгресменів від обох партій закликали президента США якнайшвидше дати зелене світло на передачу Україні далекобійних ракет:

Війна в Україні стала конфліктом на виснаження. Ми можемо й повинні допомогти вийти із цього глухого кута. Швидко надавши українським силам ці додаткові можливості, ми можемо значно підвищити їхні шанси на перемогу, відновити мир у Європі та забезпечити більш стабільний і успішний світ

Президент США Джо Байден © REUTERS / POOL

Видання також зазначає, що довкола передачі Києву далекобійних ракет точились інтенсивні дебати протягом багатьох місяців. Однак у Білому домі побоюються, що Україна використає цю зброю для атак углиб російської території, а це може призвести до ескалації і врешті — Третьої світової війни.

Останнім часом риторика представників адміністрації Байдена дещо змінюється. Сам Байден нещодавно, відповідаючи на запитання, чи може Вашингтон погодитися надати «Атакамси», сказав, що ця можливість «усе ще в грі».

У США вагаються

Рішення про передавання Україні ракет зараз на стадії політичного погодження, вважає політолог-американіст Владислав Фарапонов. Але є моменти, як він зауважує, що можуть гальмувати його ухвалення:

— Тут є новий нюанс. Оці рейди в Білгородській області, які здійснює легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус, трохи сповільнюють процес або, як мінімум, не пришвидшують його. В Америці бояться, щоби не трапилося такого, як із повідомленнями про бельгійську зброю, яка нібито була знайдена на території РФ. Вони не хочуть, щоби технології потрапили в чужі руки.

У США також переймаються тим, каже експерт, що у відповідь на далекобійні ракети на озброєнні української армії Москва посилить удари по українській території:

— Посилення атак з боку РФ на наші об’єкти інфраструктури можуть впливати на контрнаступ та інші наші військові потреби, з якими Україна потім буде звертатися до тих же Сполучених Штатів та ЄС і просити посилити протиповітряну оборону.

Водночас Фарапонов вказує на моменти, які нам можуть допомогти отримати «Атакамс»:

— Днями відбулася зустріч Байдена з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Важливо, що це було особисте спілкування, яке може пришвидшити процес обміну інформацією, посилити довіру між лідерами та прискорити прийняття рішення.

Прем’єр-міністр Великої Британій Ріші Сунак та президент США Джо Байден, 8 червня 2023 року. © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN

Зокрема, важливим чинником впливу будуть успіхи ЗСУ на полі бою та результати контрнаступу. У такому разі США можуть оголосити про надання «Атакамс» уже незабаром, але треба розуміти, що їх не надатуть умить.

Власне, необов'язково чекати ракет лише від США, каже експерт із ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков. З його слів, Вашингтон, може, й не готовий постачати Україні «Атакамси», але й не заперечує, щоб їх передавали інші країни. І, як припускає експерт, ЗСУ уже могли випробувати кілька таких ракет:

— Декілька ракет нам усе ж передавали для тестування, які ми використовували минулого року. І вони чудово та ефективно спрацювали. Я передбачаю, що коли почнеться справжній масштабний контрнаступ, ці ракети з’являться. Хай не від Сполучених Штатів, а, наприклад, від Австралії.

Запуск тактичної ракети MGM-140 ATACMS © defence-ua

Чим особливі ракети «Атакамс»

Це ракета дальністю до 300 км і бойовою частиною до 500 кг (залежно від дальності польоту) є надзвичайно точною. Олександр Кочетков називає її універсальною:

— Ця ракета може руйнувати укріплення, живу силу противника, командні штаби, склади з боєприпасами, нафтобази. Вона універсальна й може знищувати все, що нам потрібно, навіть колони техніки на марші. А трохи ближче підійти до Криму — і Севастополь буде під прицілом. Цими ракетами ми зможемо знищити навіть Чорноморський флот РФ разом з носіями ракет «Калібр». А на території Росії ми можемо знищувати пускові установки БпЛА «Шахед», якими також атакують нашу територію.

Експерт пояснює, що в США неодноразово підкреслювали, що будь-яка воєнна ціль, навіть на території Росії, є законною для української армії. До того ж росіяни своїми діями спонукають українських союзників до рішучіших дій. Зокрема, каже Олександр Кочетков, підрив російськими військами Каховської ГЕС спричинена ним техногенна катастрофа теж підштовхує Сполучені Штати до розуміння, що проти РФ треба діяти якомога суворіше.

Окрім великої дальності та високої точності, Україна обрала ракети «Атакамс» через простоту використання, додає експерт із ракетного озброєння:

— Щоби почати використовувати ці ракети, нам не потрібна ніяка додаткова підготовка. «Атакамс» запускається з установок «Хаймарс», які є в нас на озброєнні і з якими наші військові вміють працювати. Тобто, як тільки ми їх отримаємо, ми можемо їх використовувати.

Тактичні ракети MGM-140 ATACMS та M142 HIMARS © defence-ua

Кочетков зазначає, що ці ракети суттєво допоможуть нам на фронті, але ситуації не переломлять:

— Переломити ситуацію на фронті може тільки комплексне застосування того озброєння, яке передають нам наші партнери. «Атакамс» мають працювати в комплексі зі «Шторм шедов», які нам уже передала Велика Британія і яка теж має потужну бойову частину та є дуже точною. Є ще аналог цих ракет — німецький «Таурус». Якщо ми хочемо переламу на фронті, нам необхідно якомога більше різних типів озброєння: ракети, танки, боєприпаси різних калібрів, урешті-решт літаки.