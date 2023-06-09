Підрив Каховської ГЕС: повінь на Херсонщині підвищує ризики виникнення епідемій

ОТРУЄНА ВОДА

Після руйнації дамби вода залила значні території, а заразом — звалища, вбиральні та могильники. У воду потрапило безліч небезпечних токсинів та збудників інфекцій. Масштаб катастрофи, складнощі з евакуацією людей і тепла погода, на думку інфекціоністів, можуть призвести до спалахів небезпечних хвороб.

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За останніми даними, частково або повністю затоплені 46 населених пунктів. Тільки на правобережжі Херсонщини під водою опинилися близько 10 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Фахівці пдрахували, що в дніпровську воду вже потрапили понад 150 тонн машинного мастила. Окрім того, зазначають у МОЗ, на дні самої водойми могли осісти небезпечні речовини, які тепер через переміщення водних мас пішли за течією. Усе це може опинитися у криницях та водоймах, що загрожує смертельною небезпекою українцям.

Уживання забрудненої води чи риби може спровокувати масове зараження гострими кишковими інфекціями. Про це в ефірі єдиного телемарафону попередив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін:

— Мова йде про дизентерію, можливі випадки холери, і про загальну рамку гострих кишкових інфекцій, такі як стафілококові інфекції.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону сказав, що спад високої води очікується лише після 20 червня:

— Затоплення відбувається як правого берега в Херсонській області, так і лівого, який сьогодні окупований російськими терористами. Відповідно, доступ поки що не можливий. За нашими прогнозами, ще кілька днів вода прибуватиме, потім вона стоятиме. Десь ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати. І тоді ми зможемо побачити, що сталося на підтоплених територіях.

Сезон кишкових інфекцій

Сезон кишкових інфекцій — явище щорічне. Це, зокрема, пов'язано із теплою погодою, сприятливою для розвитку збудників. І саме в цей період відбулася спровокована росіянами катастрофа. Тож перших хвиль захворювань українські медики чекають уже незабаром, зазначає доктор медичних наук, професор та завідувачка кафедри кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград:

— Дві обставини визначають спектр патогенів, які потенційно можуть уражати населення затоплених територій. У першу чергу, звичайно, кишкові інфекції. І те, що ми називаємо водною епідемією, це спеціальний термін в епідеміології. Саме водні епідемії будуть на першому місці, потім будуть харчові однозначно і контактно-побутові. Хочу наголосити, що йдеться не тільки про інфекційні, а про паразитарні захворювання, які потенційно загрожують ураженим територіям.

Затоплені території Херсонщини, 7 червня 2023 © AP

За словами професорки, у воду, яка накрила заселені території обабіч Дніпра, потрапило все, що було в каналізації, вигрібних ямах, а на додачу ще й усі патогени й токсини із місць поховань. Їх за час повномасштабного вторгнення та російської окупації тих територій, значно побільшало.

Наталія Виноград зазначає, що деякі хвороби є ендемічними для українських територій, тобто, існують тут постійно. До таких, зокрема, належить лептоспіроз.

Ендемічні хвороби Ендемія — термін епідеміології, який означає постійне існування на якійсь території певного, найчастіше інфекційного захворювання. Ендемічною можна назвати хворобу, яка постійно підтримується в популяції без потреби в зовнішніх джерелах зараження.

Оскільки хвороба ця українським медикам знайома, то система нагляду за епідситуацією, її контролю та лікування лептоспірозу відпрацьована на досить високому рівні, зауважує завідувачка кафедри кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету. Зокрема, йдеться і про контроль популяції щурів — основних переносників збудника цього захворювання. Затоплення може посприяти зростанню кількості заражень лептоспірозом, адже, тікаючи від води, ці тварини переміщуються ближче до людських домівок:

— Щури — це дуже сильний біологічно вид і дуже поширений. Стації (теориторія поширення виду. — Ред.) щурів у дикій природі поширені саме вздовж річок як малих, так і великих. Щури є основними резервуаром перенесення збудника лептоспірозу, окрім них, переносником також є велика рогата худоба. Вода затопила, зокрема, і фермерські господарства. У результаті для щурів буде ще й багато їжі. Є таке поняття — трофічні зв'язки. Мається на увазі, що чим більше в них буде їжі, тим активніше вони будуть плодитися. А значить, і хвороби, які вони розповсюджуюють, будуть поширюватися швидше.

Комарі можуть бути переносниками небезпечних хвороб © Вікіпедія

Окрім того, де вода й тепло — там багато комарів. Від них, як виявилося, теж можна очікувати неприємностей значно більшихю, ніж свербіж від укусів. Ці комахи є переносниками гарячки Західного Нілу. Здавалося б, занадто екзотично, але Україна знайома з цією хворобою уже понад пів століття років, зауважує професорка Виноград:

— Клінічна картина — це гарячковий стан, із менінгіальною симптоматикою, симптоматикою ураження нервової системи. А вже від генотипу вірусу залежить частка летальних випадків. Наприклад, у Румунії цей показник становить близько 10%. Тобто, захворювання досить серйозне, до того ж вакцини в нас проти нього немає. Наша територія вже стала ендемічною для цього захворювання.

Затоплені херсонські вулиці © AP / LIBKOS

Провести масову дезінсекцію на затоплених територіях та ще й в умовах бойових дій просто неможливо. Тому, наголошує Наталія Виноград, українцям слід самим подбати про свій захист. Зокрема, запастися репілентами, які відлякують комарів.

Та найбільше затоплення вплине саме на поширення кишкових інфекцій, зауважує голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій:

— Звичайно, у першу чергу мова може йти про, наприклад, холеру. Але обнадіює те, що збудника холери в останні роки, принаймні до 24 лютого 2022 року, до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, не виділяли. Це дає нам досить обнадійливі прогнози щодо холери. Але якщо ми говоримо про сальмонельоз або дизентерію, коли є ризик вживання забрудненої води, то, звичайно ситуація складніша, Крім того, існують ризики виникнення захворювань гепатиту А або черевного тифу.

Епідемії бути?

Щоб мінімізувати ризики та втримати епідситуацію під контролем, Мінохорони здоров'я вже розгорнуло значні потужності. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, поки що жодних відхилень у безпекових показниках не зафіксовано:

— Нами було мобілізовано 84 групи спостереження від Херсонського, Миколаївського, Одеського, Дніпропетровського, Запорізького та Кіровоградського обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Ці групи забезпечують посилений контроль за якістю й безпечністю питної води, яка подається населенню або використовується для підвезення.

Питну воду та водойми перевіряють за мікробіологічними та вірусологічними показниками. Також тестують на вміст хімікатів, нафтопродуктів або поверхнево-активних речовин. За словами заступника міністра охорони здоров'я, у Херсонську та Миколаївську області перерозподілили таблетки для знезараження води. Він зауважив, що їх запасу має вистачити принаймні на два місяці.

Як захиститися від холери © МОЗ / Facebook

Окрім того, наголошує голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій, українська медична система готова й до напливу пацієнтів, якщо заходи безпеки не спрацюють:

— Спочатку пандемія навчила мобілізуватися медичну систему для надання допомоги великій кількості населення. А від початку широкомасштабної агресії Російської Федерації в Україні так само ми маємо вже певний досвід мобілізації для надання допомоги населенню в складних умовах. І, звичайно, зараз є досить велика підтримка наших міжнародних партнерів, які так само долучаються до оцінки ризиків і до надання допомоги в разі виникнення спалаху тих чи інших інфекцій, які пов'язані з техногенною катастрофою.

Затоплена Нова Каховка Херсонської області, 6 червня 2023 року. © Соцмережі

Але йдеться про підконтрольні Україні території. Що коїться зараз у містах та селах, окупованих росіяними, оцінити неможливо. Саме землі на лівому березі Дніпра залило найбільше, адже там низинна місцевість. У мережі час від час з'являються повідомлення, що окупанти не просто залишають цивільних напризволяще, не допомагаючи евакуюватися, а ще й перешкоджають людям вибиратися в безпечнішу місцевість самостійно. Про надання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги також, вочевидь, не йдеться, припускає Лапій. Тож саме на тих територіях варто очікувати найбільш масових спалахів хвороб.