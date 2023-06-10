Артснаряди, бронеавтомобілі та авіація — Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні
До нового пакета, зокрема, увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, 76 бронеавтомобілів Рошель та літак Ан-125 «Руслан», конфіскований у російської компанії.
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Про це офіс канадського прем'єра оголосив під час зустрічі Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо у Києві. Серед іншого, до пакета оборонної допомоги також увійдуть 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.
«Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (Росії в Україну — ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн доларів для підтримки спроможності реагувати на російську агресію», — йдеться у заяві.
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