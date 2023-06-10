Артснаряди, бронеавтомобілі та авіація — Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні

КАНАДСЬКА ПІДТРИМКА

До нового пакета, зокрема, увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, 76 бронеавтомобілів Рошель та літак Ан-125 «Руслан», конфіскований у російської компанії.

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Про це офіс канадського прем'єра оголосив під час зустрічі Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо у Києві. Серед іншого, до пакета оборонної допомоги також увійдуть 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

«Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (Росії в Україну — ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн доларів для підтримки спроможності реагувати на російську агресію», — йдеться у заяві.

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Джастін Трюдо та Христя Фріланд у Києві © Frank Gunn/The Canadian Press

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Також повідомляли раніше, що Канада у продовжує військово тренувальну місію UNIFIER до 2026 рок.За 8 років, в рамках цієї місії, підготовку пройшли понад 35 тисяч українських воїнів. Окрім того, канадські інструктори допомагатимуть у підготовці українських пілоті до керування літаками F-16, а також країна надасть допомогу в обслуговуванні цих винищувачів.