КАНАДСЬКА ПІДТРИМКА

Артснаряди, бронеавтомобілі та авіація — Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні

До нового пакета, зокрема, увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, 76 бронеавтомобілів Рошель та літак Ан-125 «Руслан», конфіскований у російської компанії.

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Зеленський та Трюдо зустрілися у Києві
Зеленський та Трюдо зустрілися у Києві © Стопкадр із відео зустрічі
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це офіс канадського прем'єра оголосив під час зустрічі Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо у Києві. Серед іншого, до пакета оборонної допомоги також увійдуть 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО. 

«Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (Росії в Україну  ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн доларів для підтримки спроможності реагувати на російську агресію», — йдеться у заяві.

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Джастін Трюдо та Христя Фріланд у Києві
Джастін Трюдо та Христя Фріланд у Києві © Frank Gunn/The Canadian Press
Також повідомляли раніше, що Канада у продовжує військово тренувальну місію UNIFIER до 2026 рок.За 8 років, в рамках цієї місії, підготовку пройшли понад 35 тисяч українських воїнів. Окрім того, канадські інструктори допомагатимуть у підготовці українських пілоті до керування літаками F-16, а також країна надасть допомогу в обслуговуванні цих винищувачів. 

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