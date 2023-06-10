Вибух на Каховський ГЕС був такої сили, що його зафіксували супутники

АМЕРИКАНСЬКА РОЗВІДКА

Американські супутники-шпигуни, які оснащені інфрачервоними датчиками зафіксували тепловий слід, характерний для потужного вибуху незадовго до руйнування дамби Каховської гідроелектростанції. Про це пише видання The New York Times, покликаючись на анонімне джерело з Білого дому.

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За словами співрозмовника видання, вибух стався за кілька годин до повного руйнування дамби.

«Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена каже, що супутники-шпигуни США зафіксували вибух на Каховській дамбі безпосередньо перед її обваленням, але американські аналітики досі не знають, хто став причиною руйнування дамби і як саме це сталося. Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть Росія, але США досі не мають жодних вагомих доказів того, хто несе відповідальність», — йдеться у матеріалі.

Окрім того, спираючись на висновки інженерів та експертів з боєприпасів, видання пише, що обвалення греблі найімовірніше спричинив саме навмисний вибух усередині. Руйнування конструкції або атака зовні греблі суто теоретично можливі, але фахівці впевнені, що ГЕС усе ж таки це був підрив.

Фото дамби Каховської ГЕС після підриву, оприлюднене Planet Labs PBC AP

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Окрім того, Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявляє, що показники, зафіксовані американськими розвідувальними супутниками, цілком спростовують версії різних російських та іноземних блогерів, котрі намагалися переконувати, що дамба могла обвалитися самостійно через тиск води, а не через те, що її підірвали російські військові. У спільноті дійшли висновків, що за екологічними й економічними наслідками руйнування Каховської електростанції для України можна прирівняти до наслідків застосування тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.