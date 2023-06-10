Канадський прем'єр Джастін Трюдо прибув до Києва з неоголошеним візитом

До української столиці прем'єр міністр Канади прибув 10 червня, цей візит не анонсували.

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Як пише канадське видання CBC, Джастін Трюдо приїхав до Києва у зв'язку із початком контрнаступу українських збройних сил. Зазначають також, що він прибув не один, а у супроводі віцепрем'єр-міністра Христі Фріланд, яка має українське походження.

Як зазначають у матеріалі видання, Трюдо прибув до Києва, коли уряд щосили намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію людей після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Заступник міністра оборони України Олександр Поліщук демонструє Джастіну Трюдо спалені російські танки. Украина, 10 июня 2023 г. AP - Frank Gunn

«Поїздка Трюдо в Україну планувалася в умовах суворого блокування новин. Під час перебування там він також зустрінеться із Зеленським», — пишуть канадські журналісти.

У Києві Трюдо розпочав свій візит із участі у покладанні вінків до Стіни пам’яті, присвяченої полеглим у російсько-українській війні.

Джастін Трюдо покладає квіти до меморіалу. AP - Frank Gunn

Візит до Києва відбувається на тлі політичної кризи, у самій Канаді. Яка почалася через можливе втручання Китаю

Джастін Трюдо зустрівся з українськими військовими AP - Frank Gunn

в останні два федеральні вибори. Повідомляють, що у зв'язку із цією ситуацією раптово пішов у відставку спеціальний доповідач та колишній генерал-губернатор Девід Джонстон. Окрім того, останні кілька тижнів у країні вирують масштабні лісові пожежі, через наслідки яких страждає не лише Канада, а й США.

Трюдо вже вдруге відвідує Україну без попередження після того, як Росія почала своє широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Під час минулого візиту,який відбувся понад рік тому, він відновив роботу посольства Канади в Києві та вперше після початку війни зустрівся із Зеленським особисто. Окрім того, Трюдо та Зеленський зустрічалися минулого місяця під час саміту G7 у Хіросімі, Японія, де президент України продовжив свою кампанію зі зміцнення підтримки оборони своєї країни серед західних союзників.