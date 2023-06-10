Канадський прем'єр Джастін Трюдо прибув до Києва з неоголошеним візитом
До української столиці прем'єр міністр Канади прибув 10 червня, цей візит не анонсували.
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Як пише канадське видання CBC, Джастін Трюдо приїхав до Києва у зв'язку із початком контрнаступу українських збройних сил. Зазначають також, що він прибув не один, а у супроводі віцепрем'єр-міністра Христі Фріланд, яка має українське походження.
Як зазначають у матеріалі видання, Трюдо прибув до Києва, коли уряд щосили намагається оцінити збитки та організувати подальшу евакуацію людей після руйнування греблі Каховської ГЕС.
«Поїздка Трюдо в Україну планувалася в умовах суворого блокування новин. Під час перебування там він також зустрінеться із Зеленським», — пишуть канадські журналісти.
У Києві Трюдо розпочав свій візит із участі у покладанні вінків до Стіни пам’яті, присвяченої полеглим у російсько-українській війні.
Трюдо вже вдруге відвідує Україну без попередження після того, як Росія почала своє широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Під час минулого візиту,який відбувся понад рік тому, він відновив роботу посольства Канади в Києві та вперше після початку війни зустрівся із Зеленським особисто. Окрім того, Трюдо та Зеленський зустрічалися минулого місяця під час саміту G7 у Хіросімі, Японія, де президент України продовжив свою кампанію зі зміцнення підтримки оборони своєї країни серед західних союзників.