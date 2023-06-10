Не деяких ділянках фронту ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян — Британська розвідка

НОВИНИ ФРОНТУ

У черговому звіті розвідка Британії повідомляє, що за останні дві доби українські війська здійснили значні наступальні операції на сході та півдні країни.

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Британські розвідники зауважують, що на деяких ділянках Збройні сили України досягли значного успіху. Зокрема, прорвали першу лінію оборони військ РФ та змусили їх відступити.

«Російські дії неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили у певному безладді на тлі збільшення кількості повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля», — йдеться у дописі британського оборонного відомства у твіттері.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Sr1VlSp8Hy



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lBSwEVN2pH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2023

Окрім того, з'явилася інформація про те, що українські війська знову увійшли в Бахмут. Про це, зокрема пише румунський волонтер і громадський діяч Раду Хоссу, покликаючись на дані з відкритих джерел та публічну інформацію.

«Останні новини з нашої війни переписують, за якими я слідкую у ФБ: 1. Українська армія увійшла в Бахмут, (росіянам — ред.) його вже не втримати 2. Почалася нова хвиля наступу на Токмак», — йдеться у дописі.

Latest news from our war correspondent whom I follow on FB:

1. Ukrainian Army has entered Bakhmut, the orcs can't hold it much longer

2. A new offensive wave has been launched toward Tokmak.

3. 4 Leo and 6 Bradleys were lost, the crew survived

4. Over 30 RU tanks, 50 artillery /1 — PaulC (@PaulConRO) June 10, 2023

Також розвідка Британії відзначає активізацію росіян у повітрі, особливо, над південною частиною України.

«Російські ВПС були надзвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак, залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефертивними», — пише оборонне відомство Британії.