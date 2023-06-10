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Не деяких ділянках фронту ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян — Британська розвідка

У черговому звіті розвідка Британії повідомляє, що за останні дві доби українські війська здійснили значні наступальні операції на сході та півдні країни. 

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Українські військові поблизу Бахмута 9 червня 2023.
Українські військові поблизу Бахмута 9 червня 2023. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Британські розвідники зауважують, що на деяких ділянках Збройні сили України досягли значного успіху. Зокрема, прорвали першу лінію оборони військ РФ та змусили їх відступити.

«Російські дії неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили у певному безладді на тлі збільшення кількості повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля», — йдеться у дописі британського оборонного відомства у твіттері.

Окрім того, з'явилася інформація про те, що українські війська знову увійшли в Бахмут. Про це, зокрема пише румунський волонтер і громадський діяч Раду Хоссу, покликаючись на дані з відкритих джерел та публічну інформацію.

«Останні новини з нашої війни переписують, за якими я слідкую у ФБ: 1. Українська армія увійшла в Бахмут, (росіянам — ред.) його вже не втримати 2. Почалася нова хвиля наступу на Токмак», — йдеться у дописі.

Також розвідка Британії відзначає активізацію росіян у повітрі, особливо, над південною частиною України.

«Російські ВПС були надзвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак, залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефертивними», — пише оборонне відомство Британії.

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