Нічний удар по Одещині: три людини загинули ще понад двадцятеро поранені

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Вночі росіяни атакували Одеську область ударними дронами типу "Shahed-136/131". Сили ППО змогли збити усі безпілотники але частина уламків впала на житловий будинок, від чого почалася пожежа.

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Про це повідомили в офіційному телеграмі одеської ОВА. Уламки одного з дронів влучили у квартиру в дев'ятиповерховому будинку, вона загорілася. Є жертви серед цивільних.

«На жаль, є жертви серед цивільного населення - троє загиблих, ще 26 постраждало, з них 3 дітей. Усім надано медичну допомогу, 3 залишаються у важкому стані», — йдеться у дописі.

Як повідомила речниця Сил оборони півдня України в ефірі єдиного телемарафону, серед постраждалих вагітна жінка та двоє дітей. До того ж, зазначала вона, дві ракети були знищені, є одне влучання в узбережжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки.

«Внаслідок розльоту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Три людини отримали поранення», — сказала Гуменюк.

Окрім того РФ вдарила і по Богодухівському району Харківщини дронами, використавши понад 10 БПЛА. Один чоловік загинув, ще один дістав поранень, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

Також сьогодні вночі «Іскандерами» та іранськими дронами росіяни атакували військовий аеродром «Миргород» на Полтавщині.

«Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв», — написав у телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.