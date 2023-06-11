Евакуація під кулями: росіяни обстріляли людей з лівобережної частини Херсонщини

у спини мирним

Російські військові відкрили вогонь по трьом човнам, які евакуювали мирних жителів із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Троє людей загинули. Ще 23 — отримали травми.

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Постраждалі внаслідок російського обстрілу люди © Національна поліція України

Серед поранених є двоє поліцейських. Як повідомив у вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський, це була евакуація з Кардашинки, села на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Медики везуть поранену людину © Національна поліція України

Голова Херсонської ОДА Олександр Проскурін розповів, що росіяни стріляли просто в спини людям, які намагались втекти від великої води:

— 74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти.

Порятунок людей із тимчасово окупованої частини Херсонщини © Національна поліція України

Керівник Офісу президент Андрій Єрмак розповів, що потерпілі були шпиталізовані до медзакладу у Херсоні. Лікарі борються за їхнє життя. Основна частина тих, хто евакуйовувався під кулями, — літні люди.

— Практично всі — люди похилого віку, маломобільні. Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще, — сказав глава МВС Ігор Клименко.

Постраждалі від обстрілу люди AP

Херсонська прокуратура розпочала досудове розслідування через обстріл цивільного човна — за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Поранена жінка після російського обстрілу © Національна поліція України

З окупованого лівого берега Херсонщини станом на 11 червня вдалося евакуювати 112 людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі нацмарафону. Загалом же з Херсонщини та Миколаївщини евакуювали 3704 людини.