Евакуація під кулями: росіяни обстріляли людей з лівобережної частини Херсонщини
Російські військові відкрили вогонь по трьом човнам, які евакуювали мирних жителів із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Троє людей загинули. Ще 23 — отримали травми.
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Серед поранених є двоє поліцейських. Як повідомив у вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський, це була евакуація з Кардашинки, села на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.
Голова Херсонської ОДА Олександр Проскурін розповів, що росіяни стріляли просто в спини людям, які намагались втекти від великої води:
— 74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти.
Керівник Офісу президент Андрій Єрмак розповів, що потерпілі були шпиталізовані до медзакладу у Херсоні. Лікарі борються за їхнє життя. Основна частина тих, хто евакуйовувався під кулями, — літні люди.
— Практично всі — люди похилого віку, маломобільні. Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще, — сказав глава МВС Ігор Клименко.
Херсонська прокуратура розпочала досудове розслідування через обстріл цивільного човна — за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
З окупованого лівого берега Херсонщини станом на 11 червня вдалося евакуювати 112 людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі нацмарафону. Загалом же з Херсонщини та Миколаївщини евакуювали 3704 людини.