Житомирський школяр Ілля Сидорчук створив пристрій, що видобуває енергію від водоспадів

15-річний винахідник

Ілля Сидорчук закінчив дев’ятий клас житомирського ліцею. До ідеї винаходу його підштовхнула війна: юнак прагнув розробити альтернативне джерело енергії, якщо світло в українських містах знову зникатиме через російські обстріли. Новація молодого винахідника вже здобула спеціальний приз на всесвітньому конкурсі науково-технічної творчості школярів Intel International Science and Engineering Fair (ISEF), який проходив у США.

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— Як виникла ідея створити пристрій для видобуття енергії з водоспадів?

— По-перше, з настанням війни у нас в області почалися вимкнення світла. Влучили в електростанцію, міста були знеструмлені. У цих умовах необхідне альтернативне джерело енергії, воно має бути обов’язково. Це послужило першим стимулом для створення такого пристрою. А другий стимул — те, що світ потребує екологічно чистої енергії. Наприклад, Німеччина, Франція, Італія переходять на зелену енергетику. Я вважаю, що за допомогою таких розробок Україна теж зможе це зробити.

Ілля з науковим керівником Анатолієм Шубіним © Суспільне

Спочатку ми з моїм науковим керівником хотіли створити килимок для видобування електрики з вібрації пральної машини. Але згодом з’ясували, що подібний пристрій вже існує. Ідея ж генерації енергії з потоку води виникла в мене біля маленького водоспаду: я поставив під нього долоні та зрозумів, що краплі теж дають вібрацію, яку можна перетворити на електроенергію. Тоді чому б нам не використати цю енергію, яку можна генерувати без викидів та інших наслідків для навколишнього середовища?

— Як працює пристрій?

— Електроенергія виробляється, коли вода падає на п’єзоелементи, з’єднані відповідним чином. Коли потік води тисне на елемент, він деформується. І на електродах виникає напруга. Потім ми передаємо електроенергію на акумулятор. Для демонстрації вироблення енергії ми під’єднали до приладу вольтметр. Протягом експерименту встановили, що якщо вилити на пристрій ведро води з висоти один метр, можна генерувати напругу в 3,14 вольт.

00:14 Житомирський школяр Ілля Сидорчук створив пристрій, що видобуває енергію з водоспадів © Архів Іллі Сидорчука

Є два способи вироблення енергії: спочатку ми змогли видобути її з вібрації водоспаду, а потім ще з хвиль, які виникають при падінні води. Якщо для першого способу ми використали звичайні недорогі п’єзоелементи по 10 гривень, то для другого купували спеціальні гнучкі по 10 доларів.

— Як тривало розроблення винаходу? Що було найскладнішим?

— Від виникнення ідеї до створення пристрою пройшло близько трьох місяців. Я дуже добре знаю свій винахід, адже повністю зробив його самостійно. Я сам паяв елементи, клеїв їх до панелі. Ми з науковим керівником разом думали, як ізолювати електроди, щоб на них не потрапила вода, як саме підключити.

Ілля сам паяв елементи для винаходу © Ілля Сидорчук / Facebook

Дуже складно було знайти високоточний вольтметр, який може фіксувати мінімальне вироблення енергії. З цим нам допомогли в Житомирському міському центрі науково-технічної творчості. Випробування винаходу ми здійснили на місцевій греблі.

Під час випробувань винаходу © Ілля Сидорчук / Facebook

— Де такі пристрої можна використовувати в Україні і яку кількість енергії вони спроможні виробити?

— В Україні, особливо на Заході, доволі водоспадів. У нас на Житомирщині тече широкий водоспад Вчелька. Усі їх можна використовувати для вироблення енергії. Скільки ж можна її генерувати, достеменно невідомо. Адже для використання моєї розробки у промислових масштабах її потрібно доопрацювати. Краще ізолювати винахід, щоб зробити більш стійким до води. Також суттєві обсяги енергії може виробляти, звичайно, прилад у сотні разів більший. Ефективність пристрою залежатиме і від кількості п’єзоелементів, і від їхньої якості, і від висоти, на якій встановлять панель.

Поки ж що ми можемо сказати, що від моєї моделі можна забезпечити електроенергією один світлодіод. Якщо накопичувати її більший час, то — два, а якщо збільшити кількість елементів і виробляти електрику багато годин — то маленький будиночок.

— Як потрапили на конкурс ICEF у США і як презентували Україну на змаганнях?

— На міжнародний конкурс я потрапив після національного відбору. Я став призером конкурсу «ЕкоТехноУкраїна», який визначає учасників міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF. Конкурс проходив у місті Даллас штату Техас. Мені запам’яталася страшенна спека: я спостерігав, як після зливи калюжі глибиною 5-7 сантиметрів висихали менш ніж за пів години.

На конкурсі було 1700 учасників від 80 країн. Від України було троє школярів. Ми намагалися не лише презентувати свої розробки, а й максимально розповісти про нашу державу. Адже якщо молодь з Європи знає про боротьбу України з російським агресором та співчуває і допомагає українцям, то представники віддалених країн із інших континентів часто геть не знають навіть про існування нашої держави. На так званій pin-зустрічі ми спілкувалися з багатьма делегаціями і інформували юних науковців про нашу боротьбу за демократичні цінності.

Від України на змаганнях були троє учасників © Ілля Сидорчук / Facebook

Коли я демонстрував свій винахід, журі сподобалося, що моя презентація була максимально інтерактивною. Інспектори могли самі постукати по установці, зігнути її та спостерігати, як при цьому виробляється електроенергія. Я отримав спеціальний приз від спонсора — турецької компанії, у сумі 1000 доларів.

Ілля Сидорчук під час нагородження © Ілля Сидорчук / Facebook

Я впевнений, ми могли б посісти і призові місця у загальному заліку, якби війна не завадила вдосконалити розробки. Саме через неї я не зміг провести повноцінні випробування мого винаходу на водоспаді і обмежився греблею. А юна розробниця, яка їздила зі мною, неодноразово переривала досліди через знеструмлення міста після обстрілів.

— Хто допомагав у розробленні винаходу та під час поїздки?

— Часто, коли пишуть про школярів, які добилися значних результатів, складається хибне враження, що вони все винайшли та здобули успіх на конкурсах самі. Але це не так. Моєї розробки б не було без мого наукового керівника та вчителя фізики Анатолія Шубіна. Підтягнути англійську перед конкурсом у США безплатно допомагала наша вчителька з іноземної мови Марина Зайко. Долати бюрократичні перепони та діставатися до США допомагали місцеві освітяни.

— Які подальші плани, про що мрієте?

— У подальших планах — вдосконалення цієї установки та обов’язкове розроблення нового винаходу. Якого — ми вирішимо з моїм науковим керівником. До речі, після конкурсу я отримав листи від кількох американських університетів. Мені сподобалися США, та я планую працювати і робити винаходи на Батьківщині. Фізика для мене — швидше хобі. Більше уваги я наразі приділяю біології і хімії і мрію стати лікарем. А отримувати освіту хочу в Києві, у медичному університеті імені Богомольця.