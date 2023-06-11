Затоплена Херсонщина: вода спадає, фіксувати наслідки прибула місія Міжнародного кримінального суду

НАСЛІДКИ КАТАСТРОФИ

Дніпровська вода потроху відходить із затоплених територій, але прогнозують сильні зливи, як можуть ускладнити ситуацію. Тим часом генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що у постраждалий регіон прибула місія Міжнародного кримінального суду.

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Про це Андрій Костін написав на своїй сторінці у фейсбуці. За його даними лише на підконтрольному Україні правому березі Дніпра у зоні затоплення опинилися 58 тисяч мирних мешканців, на лівобережжі, яке окупували росіяни, ситуація набагато гірша.

«На місці злочину працюємо разом з представниками Міжнародного кримінального суду. Колеги прибули на Херсонщину для підготовки до проведення слідчих дій щодо підриву Каховської ГЕС. Вони побачать все на власні очі та зроблять свої власні висновки. Світ має знати всю правду про жахливі злочини, які Росія чинить в Україні», — йдеться у дописі.

Затоплений Херсон © Андрій Костін / Facebook

Як зазначив Костін, українська поліція та СБУ вже визначилися з оновними напрямками напрямками роботи: «розслідування воєнного злочину — атака на об’єкт, захищений Женевськими конвенціями, — та екоциду».

За інформацією, яку повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації, нині зафіксовано спад води на понад 30 сантиметрів. Але на правобережжі Дніпра досі затоплені 35 населених пунктів, загалом водою накрило 3763 будинки.

Затоплені території © Андрій Костін / Facebook

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє , що прогнозовані битки від катастрофи складуть понад 55 млрд гривень.

«Україна продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися», — пишуть на урядовому порталі.