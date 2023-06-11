Зеленський запровадив санкції проти 178 осіб, у списку судді з РФ та України

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Відповідний указ президент України підписав 11 червня. Більшість із тих, хто увійшов до санкційного списку, громадяни Росії, серед них і голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін.

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Своїм указом Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 червня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Значна частина тих, хто потрапив під санкції, є представниками російської судової системи. Серед них і голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін. Це саме він наприкінці травня перед камерами презентував Путіну французьку карту ХVII століття, на якій, ніби то, немає України.

Валерій Зорькін та Володимир Путін © Стопкадр із відео

Окрім того, саме російський Конституційний Суд у 2022 році ухвалив рішення, за яким відбулась були анексовані українські області. Спершу йшлося про так звані ДНР та ЛНР, що і стало офіційним приводом для повномасштабного вторгнення в Україні. Путін просто заявив, що буде «захищати» ці території. А вже восени 2022 за цією ж схемою, після псевдореферендумів на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя, росіяни на папері присвоїли собі ці території.

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Також до санкційного списку увійшли й українські судді, які співпрацювали з окупаційною владою.