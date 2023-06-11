Зеленський запровадив санкції проти 178 осіб, у списку судді з РФ та України
Відповідний указ президент України підписав 11 червня. Більшість із тих, хто увійшов до санкційного списку, громадяни Росії, серед них і голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін.
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Своїм указом Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 червня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Значна частина тих, хто потрапив під санкції, є представниками російської судової системи. Серед них і голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін. Це саме він наприкінці травня перед камерами презентував Путіну французьку карту ХVII століття, на якій, ніби то, немає України.
Окрім того, саме російський Конституційний Суд у 2022 році ухвалив рішення, за яким відбулась були анексовані українські області. Спершу йшлося про так звані ДНР та ЛНР, що і стало офіційним приводом для повномасштабного вторгнення в Україні. Путін просто заявив, що буде «захищати» ці території. А вже восени 2022 за цією ж схемою, після псевдореферендумів на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя, росіяни на папері присвоїли собі ці території.
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Також до санкційного списку увійшли й українські судді, які співпрацювали з окупаційною владою.