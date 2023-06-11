ЗСУ досягли тактичних успіхів на запорізькому напрямку — Інститут вивчення війни

НОВИНИ ФРОНТУ

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українській війська минулої доби вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту. Зокрема, активні дії були зафіксовані в Луганській області в районі Білогорівки та на Запоріжжі.

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У черговому звіті Інституту вивчення війни зазначено, що українські війська досягли локальних успіхів в західній частині Запорізької області під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова. Але, зауважують, що на тлі цього російські ЗМІ та так звані військкори продовжують стверджувати, що війська РФ успішно відбивають атаки ЗСУ.

«Російські звіти про українські напади на півдні України в останні дні свідчать про схему, за якою українські сили здійснюють обмежені прориви та тимчасово займають нові позиції, перш ніж російські сили згодом повернуть або виштовхнуть українські сили з цих позицій», — пишуть аналітики ISW.

NEW: Ukrainian forces conducted #counteroffensive operations in at least four areas of the front on June 10.



Latest campaign assessment of #Russia's invasion of #Ukraine w/ @criticalthreats: https://t.co/mZr7Go9rqf pic.twitter.com/yVxgd9cQHz — ISW (@TheStudyofWar) June 11, 2023

Українські військові стріляють по російським позиціям поблизу Бахмута з німецької артустановки PzH 2000 © AP / Efrem Lukatsky

Окрім того, покликаючись на українське військове командування, Інститут вивчення війни пише й про просування ЗСУ на Бахмутському напрямку. Так, за словами речника українського Східного угруповання військ полковника Сергія Череватого, українські сили просунулися до 1400 метрів на деяких ділянках Бахмутського фронту.

Також ISW повідомили, що російські війська відступають із позицій на захід від Сторожевого на Донеччині, що приблизно за 3 км на південь від Великої Новосілки, «хоча і незрозуміло, чи захопили українські сили ці позиції».