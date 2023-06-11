Новий обмін військовополоненими: до України повернулись 95 захисників

нарешті вдома

Серед звільнених — 93 рядових та сержантів, а також двоє офіцерів. Додому із російського полону повернулись 51 представник ЗСУ, 29 нацгвардійців, 11 прикордонників та 4 військові моряки.

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Цього разу усі звільнені — чоловіки.

— Вони захищали Україну в найгарячіших точках – у Маріуполі, на острові Зміїний, ЧАЕС та під Бахмутом. Серед них є й захисники «Азовсталі», — повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Колишні військовополонені на українській землі © Офіс Президента України

Керівник Офісу Президента додав, що серед тих, кого вдалось повернути з російського полону, — учасники спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь».

Український військовий вперше після полону телефонує рідним © Офіс Президента України

Українські захисники перебували у полоні ПВК «Вагнер» та підрозділу «Ахмат».

— Серед звільнених українців троє мали статус «пошук особи». Тобто, Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені, — заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Український захисник після звільнення з полону © Омбудсман України

Серед повернутих додому українських захисників четверо важкопоранені. Один звільнений має велику втрату ваги — 30 кілограмів. Багато військових мають ускладнення хвороб.

— Наразі на військових чекає реабілітація – як фізична, так і психологічна. Також допомагаємо звільненим з полону відновлюють всі втрачені документи та банківські картки. Їхні громадянські права – в обов'язковому порядку мають бути поновлені, — наголосив Дмитро Лубінець.

Зустріч звільнених військовополонених © Омбудсман України

— Дякую нашій команді: Буданову, Єрмаку, Малюку, Лубінцю, яка займається обмінами, дякую за цей результат. Молодці, хлопці! Кожного українця, кожну українку ми маємо витягнути з російської неволі, — сказав Президент Володимир Зеленський.

Звільнені захисники у перші хвилини на українській землі © Офіс Президента України

Служба безпеки України оприлюднила кадри зустрічі звільнених полонених на українській території.

01:19 Зустріч українських військовополонених © Офіс Президента України

Попередній обмін полоненими відбувся 25 травня. Тоді додому повернулись 106 українських захисників.