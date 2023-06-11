Свідчення підтримки впливової держави — до України прибула делегація з ОАЕ

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Саме так прокоментував візит представників Об'єднаних Арабських Еміратів президент України Володимир Зеленський. Очолила делегацію міністр з питань зміни клімату і довкілля ОАЕ.

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Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою з питань зміни клімату й навколишнього середовища ОАЕ Маріам Аль-Мхейрі 11 червня у Києві.

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ.Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію», — сказав президент України.

У Києві прийняли делегацію з ОАЕ © president.gov.ua

Однією з головних тем, які обговорювали під час зустрічі, стала ситуація на Херсонщині. Де, після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, вода затопила десятки населених пунктів. Тисячі людей вже евакуйовані із зони лиха, але більшість місцевих мешканців залишилися у своїх домівках і потребують підтримки.

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Окрім того, говорили про гуманітарне розмінування України, реалізацію української формули миру та план відбудови України.

Також Маріам Аль-Мхейрі зустрілася з прем'єр міністром України Денисом Шмигалем.

Маріам Аль-Мхейрі та Денис Шмигаль © Урядовий портал

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