Усе буде добре, але не сьогодні: як війна змушує нас відкладати життя на потім

Поставити життя на паузу

«У країні війна, зараз не на часі», «Одразу після війни», «Щойно переможемо — я зроблю…». Певно, ви чули такі слова від знайомих або й говорили так самі. Кожен такий вислів може бути маркером синдрому відкладеного життя. Ми поговорили із психологом, психотерапевтом, членом УСП Анастасією Богуславською, щоб розібратися із тим, що таке синдром відкладеного життя та чим він насправді небезпечний.

Чому ми відкладаємо життя «на потім» та що з цим робити

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Синдром відкладеного життя — це психологічний стан, через який люди не можуть до кінця усвідомити, що вони живуть тут і зараз. Життя ніби встає на паузу. Натомість вони уявляють, що реальне життя має виглядати якось інакше та почнеться колись згодом. Будують плани «із понеділка» чи «з наступного місяця». А втім, так і не втілюють у життя.

Історія про втрачений час

Синдром відкладеного життя не є новим поняттям. У деяких людей, пояснює Анастасія Богуславська, він був і раніше. Вони могли відмовляти собі в чомусь, покликаючись на обставини, мовляв, «зараз не час, я почекаю, коли ситуація буде кращою». Але зараз такі стани особливо загострилися через війну. Синдром відкладеного життя перестав бути проблемою одиниць — і став актуальним для багатьох українців.

Психологиня пояснює:

— Але проблема в тому, що життя не чекає, а людина насправді має потребу діяти. Ми заточені на те, щоб чогось хотіти. Ми маємо енергію діяти. Це передумова еволюції, зростання, отримання задоволення від життя.

Що відбувається, коли людина каже собі «не зараз»? Коли вона вирішує, що не має права та морального дозволу жити так, як хоче? Тоді енергія, яка виникає для дії, витрачається на те, щоби стримувати себе від будь-яких дій. І саме такий насильницький спин є передумовою депресивного стану.

Через синдром відкладеного життя людина втрачає дорогоцінний час © Freepik / Fabrika

Анастасія Богуславська зауважує, що «не можу» стримує людину:

— Це ніби перетягнути вени на руці, аби кров не поступала. Нічого хорошого з цього не вийде. Обставини зараз дійсно непрості, ми справді не можемо втілювати всі свої мрії та реалізовувати плани. Проте це не означає, що ми маємо перестати жити.

Адже час, наголошує пані Анастасія, — єдиний ресурс, який не відновлюється. І той факт, що ми ніколи не зможемо повернути час, який витратили на стримування себе від дій, надзвичайно важливо розуміти.

Відкласти життя до «після війни »

Синдром відкладеного життя — це не хвороба, це певний психологічний стан. А ще, пояснює Анастасія Богуславська, це захисний механізм людської психіки, яка зіткнулася з таким страшним явищем, як війна, та намагається бодай якось впоратися з новою реальністю:

— Але насправді це інфантильна позиція. Ми нічого не робимо та впадаємо в регрес. Ми хочемо затулити очі та вуха руками — і не бачити, не чути, не діяти.

Не бажаючи діяти самостійно, людина ніби забороняє діяти й іншим. Звідси і виникають обурені запитання на кшталт «Як ти можеш відпочивати, коли у країні війна?» Але повномасштабне вторгнення триває вже понад рік, а людина має право на відпочинок, у таких стресових обставинах і поготів.

Війна є однією з причин синдрому відкладеного життя © AP / Vadim Belikov

Як пояснює, Анастасія Богуславська, так спрацьовують захисні механізми:

— І їх треба трохи розхитати. Тому ми запитуємо: «А чому не можна відпочивати? А що, не можна зіграти весілля, похрестити дитину або з'їздити на озеро? Правда, не можна?» І людина починає замислюватися над тим, чому саме вона забороняє собі жити.

Ще одне поширене виправдання відкладанню життя звучить приблизно так: «Хіба я можу це робити, доки хлопці на фронті?» Людина, пояснює психологиня, ніби відчуває сором за те, що може щось собі дозволити, тоді як інші такої можливості зараз не мають:

— І тут випливає просто величезний шар проблем. Людина, яка не дозволяє собі те, що хочеться, наприклад, купити щось, ніби підсвідомо сподівається, що вона отримає за це якесь визнання, що її похвалять або подякують їй.

Але насправді, звісно, ніхто нікому за це дякувати не буде. Коли людина це усвідомлює, зазначає психологиня, наступає розчарування:

— І потім людина перебуває в цьому розчаруванні, що вона мучилася, страждала, але ніхто цього не оцінив. І це дуже боляче насправді.

Повернути минуле життя

Відкладаючи життя на потім, українці сподіваються не просто згодом надолужити втрачене, а буквально повернутися назад, у дні до 24 лютого 2022 року.

Синдром відкладеного життя часом свідчить, що насправді людина хоче повернутися в минуле, зокрема до початку війни © AP / Efrem Lukatsky

— Але час не стоїть на місці. Люди, обставини, оточення — усе змінюється. Ми не зможемо повернутися в наше попереднє життя. Це треба усвідомити та відгорювати. Бо це — справжня втрата.

Руйнацію планів та мрій важливо прожити, як утрату. Анастасія Богуславська радить відплакати, попрощатися з ними, а потім — тверезо поглянути на життя та подумати, що можна зробити просто зараз.

Та чи дійсно все одразу налагодиться після війни, чи справді люди нарешті почнуть жити, а не відкладати життя? Насправді тут не все так просто, говорить психологиня:

— Коли ми переможемо, буде величезний сплеск позитиву, адреналіну. Тож дійсно стан людей може покращитися.

Проте люди можуть вскочити в іншу пастку: просто зараз усе чарівним чином налагодиться та буде добре. Проте це теж ілюзія, пояснює психологиня:

— Це теж дитяча інфантильна позиція. І мені шкода не говорити про це, але може бути дуже велике розчарування. Тоді можуть з'явитися нові психологічні проблеми: коли картинка, яку ти собі намалював, не відповідає дійсності. Я закликаю, що не треба мати ілюзій щодо того, що з закінченням війни все одразу стане класно. Буде чудово, тому що зникнуть страхи за своє життя, за безпеку. І це буде велике полегшення. Буде велика ейфорія від перемоги, буде багато позитиву. Але не варто сподіватися, що все стане так, як до війні.

Розчарування, яке виникає внаслідок незбігу мрії та реальності, знову може спровокувати розквіт синдрому відкладеного життя. Тільки тепер люди можуть почати відкладати життя до часів, коли, наприклад, Україна відбудується. І таким чином, можна так ніколи і не почати жити по-справжньому.

Як подолати синдром відкладеного життя

Синдром відкладеного життя може наздогнати кого завгодно. Проте дехто все ж у зоні ризику.

У пастку синдрому відкладеного життя може потрапити будь-хто © Andrii Rakov / freepik

Анастасія Богуславська пояснює:

— Є три базові реакції на стрес: бий, біжи, завмри. Ті люди, чия реакція «бий», ніби звикли діяти та воювати з обставинами, тож вони мають меншу схильність до синдрому відкладеного життя. У тих, хто «втікає», теж є можливість уникнути його, вони таким чином себе рятують. А ось люди, чия реакція «завмри», просто можуть впасти у стан анабіозу і потрапити в цю пастку, відкласти життя до кращих часів.

Як наголошує Анастасія, не варто засуджувати людей, які «завмирають». Це такі ж добрі та хороші люди, просто вони саме так реагують. Синдром відкладеного життя певною мірою є сумною лотереєю, виграш у якій негативно впливає на всі аспекти життя. Як у такому стані працювати, навчатися, шукати нову роботу, відновлювати втрачене? На жаль, фактично ніяк.

Чи може людина дати собі раду та подолати синдром відкладеного життя? Може, але все залежить від життєвих опор, які має людина. А опори, можуть бути найрізноманітнішими. Це, зауважує психологиня, і наші близькі, і можливість виговоритися, і подивитися кіно, і саморозвиток, і творчість тощо:

— Що більше опор, то більше шансів, що людина впорається сама. Але якщо їх мало, то довшим буде шлях відновлення і більшою ймовірність, що людині потрібна буде допомога спеціаліста.

Головне, що потрібно зробити — визнати проблему. Це може бути складно, проте якщо ви помічаєте за собою таке відкладання життя до кращих часів, варто поговорити з близькими або зі спеціалістом. Наступний крок: ставити перед собою невеличкі цілі та намагатися виконувати їх. Але важливо регулярно вивільняти на свої мрії та плани час. Із часом ви звикнете та перестанете відкладати реалізацію планів. Проте важливо, щоб цілі були реалістичними та дійсно робили вас щасливими.

Може бути, пояснює психолог, і посттравматичне зростання, коли людина раптом усвідомлює, що життя, навпаки, не треба відкладати. Що саме зараз варто дозволити собі те, чого колись хотів, купити щось, поїхати кудись, зрештою, сказати близьким людям, що ви їх любите. Анастасія Богуславська пояснює, що не закликає до імпульсивної діяльності:

— Але якщо хочеться, правда, зайвий раз випити смачної кави, посидіти з друзями, відпочити, то це варто зробити. Особливо зараз, у воєнному житті, коли, дійсно, невідомо, що буде далі.