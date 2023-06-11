Франція передасть Україні близько 10 тонн гуманітарної допомоги для затоплених територій

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Про це у телефонній розмові з Володимиром Зеленським повідомив Еммануель Макрон. Він зазначив, що будуть передані гуманітарний вантаж та обладнання необхідні для подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.

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Як пише BFMTV, таку інформацію надав Єлисейський палац.

«Кризовий центр підтримки Міністерства у справах Європи та закордонних справ (Франції — ред.) дуже швидко відправить перший конвой із близько десяти тонн товарів, про які просили українці», — йдеться в офіційному повідомленні.

Як зазначили у відомстві, допомога від Франції включає очищувачі води, гігієнічні набори, 500 000 таблеток для очищення води і декілька гнучких резервуарів для зберігання.

Затоплені вулиці Нової Каховки AP - Evgeniy Maloletka

Своєю чергою французький президент, після розмови з українським колегою, написав у твіттері, що ця допомога буде направлена у найкоротші терміни.

J'ai pu dire au Président Zelensky ma solidarité envers son peuple après l'attaque du barrage de Kakhovka. La France condamne cet acte odieux qui met en danger les populations. Nous enverrons dans les toutes prochaines heures une aide pour répondre aux besoins immédiats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2023

«Я мав змогу сказати президенту Зеленському про свою солідарність з його народом після нападу на Каховську дамбу. Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб», — зазначається в дописі.