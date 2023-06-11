МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Франція передасть Україні близько 10 тонн гуманітарної допомоги для затоплених територій

Про це у телефонній розмові з Володимиром Зеленським повідомив Еммануель Макрон. Він зазначив, що будуть передані гуманітарний вантаж та обладнання необхідні для подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.

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Ситуація на затоплених землях
Ситуація на затоплених землях AP - Evgeniy Maloletka
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Як пише BFMTV, таку інформацію надав Єлисейський палац. 

«Кризовий центр підтримки Міністерства у справах Європи та закордонних справ (Франції  ред.) дуже швидко відправить перший конвой із близько десяти тонн товарів, про які просили українці», — йдеться в офіційному повідомленні.

Як зазначили у відомстві, допомога від Франції включає очищувачі води, гігієнічні набори, 500 000 таблеток для очищення води і декілька гнучких резервуарів для зберігання.

Затоплені вулиці Нової Каховки
Затоплені вулиці Нової Каховки AP - Evgeniy Maloletka

Своєю чергою французький президент, після розмови з українським колегою, написав у твіттері, що ця допомога буде направлена у найкоротші терміни.

«Я мав змогу сказати президенту Зеленському про свою солідарність з його народом після нападу на Каховську дамбу. Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб», — зазначається в дописі.

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