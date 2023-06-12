Зеленський та Дуда обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та гарантії безпеки для України

продуктивна розмова

Президенти Польщі та України обговорили приготування до саміту НАТО у Вільнюсі.

Реклама Читати продовження

Розмова відбулася у неділю в телефонному режимі, повідомляє PAP та особистий телеграм-канал Володимира Зеленського.

Як повідомили у канцелярії польського президента, під час розмови з українським колегою вони обговорили результати саміту Бухарестської дев'ятки у Братиславі та поточний стан підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Президент України поінформував Анджея Дуду про ситуацію на фронті у зв'язку з триваючою російською агресією в Україні.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за значну оборонну підтримку з боку Польщі.

«Закінчилася пізня і, як завжди, продуктивна розмова з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість рішучих кроків Альянсу для гарантування безпеки України. Я вдячний за значну оборонну підтримку з боку Польщі. Ми також обговорили подальші пріоритетні потреби на лінії фронту», – написав український Президент.

Як відомо, у понеділок, 12 червня, Дуда вирушає до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у форматі Веймарського трикутника.