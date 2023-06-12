ЗСУ звільнили від російських військових чотири населені пункти на Донеччині

український контрнаступ

Сили оборони України деокупували села Нескучне, Сторожове, Благодатне та Макарівка.

Українські військовослужбовці на бойовій машині піхоти БМП-1 біля прифронтового міста Бахмут, 9 червня 2023 року

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Про це повідомляють заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку та пресцентр Сьомого окремого батальйону «Арей» УДА.

Як розповіла Ганна Маляр, українські військові «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському»

«Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка», — повідомила вона.

На Бахмутському напрямку, заявила заступниця міністра оборони, українські війська продовжують штурмові дії: «є успіх в районі Берхівського водосховища, просунулись вперед на 250 метрів».

На півдні, за даними Міноборони, по двох напрямках є просування на відстань від 300 до 1500 метрів.

Також в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку заявили, що ЗСУ звільнили село Сторожове на Донеччині.

«Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського», – йдеться у повідомленні.

Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь.

Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та 4 військових взяли в полон.

А 10 червня українські військові звільнили ще один населений пункт на Донеччині – село Нескучне, йдеться в повідомленні Сьомого окремого батальйону «Арей» УДА від 11 червня.

«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», — повідомили там..