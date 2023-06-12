«Коаліція винищувачів» і не тільки: Резніков розповів про очікування від «Рамштайну»

тринадцята зустріч

Тринадцята зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться 15 червня 2023 року у Брюсселі.

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Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі «літакової коаліції». В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції», — сказав він.

На зустріч як члени делегації від Києва поїдуть представники Повітряних сил ЗС України. Резніков розповів, що командувач ПС генерал Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовку пілотів і логістичні питання.

«Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і всього, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів із ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах», — додав очільник оборонного відомства.