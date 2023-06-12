«Культура vs війна»: інтерв’ю з продюсером Андрієм Різолем

ЕКСКЛЮЗИВ

Проєкт «Культура vs війна» — цикл документальних фільмів, у яких українські музиканти, кінематографісти, письменники, фотографи та інші культурні діячі розповідають про війну через власні історії та спогади. RFI-Україна поспілкувалась із продюсером проєкту Андрієм Різолем.

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— Як народилася ідея проєкту «Культура vs війна»?

— Це був квітень 2022 року. У мене багато друзів кінематографістів, із якими підтримуємо постійний контакт. Зідзвонювалися з Сергієм Михальчуком. Сергій — надзвичайно інтелігентна людина і кінооператор найвищої майстерності. І ось, у розмові його переповнювали емоції. Ми розмовляли хвилин 40. Він розповідав свої відчуття, свої переживання, власну психологічну трансформацію, бо вже на той час він вступив до лав ЗСУ. І оця розмова дала поштовх для створення цієї ідеї.

Після розмови з Сергієм я подзвонив до режисера Кадіма Тарасова. Ми обговорили цю ситуацію. На той час вже бачили, що багато українських митців йдуть добровольцями в ЗСУ. Ми вирішили, що не знімати про це ми не можемо.

— У межах проєкту створюються 6 короткометражних фільмів-новел та один повнометражний фільм: документальні історії кінооператора Сергія Михальчука, гурту «Антитіла», режисера Ахтема Сеітаблаєва, подружжя фотографів Влади і Костянтина Ліберових, кобзаря Тараса Компаніченка, письменника Сергія Жадана. Чому було ухвалене рішення працювати саме в жанрі документалістики?

— Мета РФ — тотальне знищення української нації. У першу чергу знищення нашої ідентичності. Ідентичність — це ж і є культура. Війна в розумінні цього проєкту — це війна культур, світоглядів, війна цінностей.

Митці, що пішли на фронт, одночасно є творцями культури, носіями культури, а також стали захисниками культури. Що саме вони захищають? Що їх мотивує? Які саме цінності надають їм сил? Ці ключові питання є надзвичайно важливими, і розкрити їх можна тільки в документальному кіно.

Позиція нашої команди однозначна: зараз можна і треба знімати тільки документальне кіно, доносити правду про війну від учасників цих подій.

— Робота над стрічками досі триває. Як триває виробничий процес та що найважче у ньому?

— Процес не зупиняється з квітня 2022 року. Завершили одні новели, переключаємось на інші. Ви знаєте, якихось технологічних складностей ми не маємо, у нас дуже фахова команда. Ми переживаємо скоріше емоційно. Створити наші фільми ми хочемо дуже щиро, емоційно, правдиво. І при цьому всьому ми хочемо створити справжній кінопродукт.

— Проєкт презентовано за кордоном із 12 квітня. Нині це 11 кінопоказів у 10 країнах світу. Як іноземці сприймають стрічки?

— Реагують дуже адекватно. Емоційно, з розумінням нашої біди, щиро співпереживають Україні. Як правило, після кожного нашого показу йдуть нові пропозиції показувати ще десь. Наприклад, ми робили показ у Відні на конференції «Культура і війна». Ми знайшли організаторів, запропонували наш контент. Організатор подивився і каже: «Це чудово. Давайте, я на початку конференції покажу».

Серед запрошених тоді дипломатів було керівництво Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вони побачили наше кіно, підходять до нашого координатора та пропонують: «Давайте зробимо спецпоказ прямо в ОБСЄ». Коли після показів йдуть такого рівня пропозиції, я думаю, це дуже важливо.

22 травня. Відень. Кконференція «Культура і війна» © Фото з особистого архіву

— Проєкт також демонстрували під час Чорноморської та Віденської безпекових конференцій. Який вплив мистецтва на таких серйозних подіях?

— У нас задача — збільшення підтримки України. Відповідно, хто може впливати на її збільшення? Мабуть, люди, що впливають на такі рішення. Тому, окрім традиційних кінопоказів, ми стараємося максимально включити до нашої діяльності за кордоном дипломатичні події, безпекові конференції, профільні зустрічі в межах Євросоюзу.

Повторюсь, що головна мета проєкту — збільшення світової підтримки України. І наше міркування просте, що через наші документальні фільми, через історії наших героїв ми показуємо європейському чи світовому глядачу українські цінності. Ми даємо розуміння, що наші цінності вони такі самі, як у європейців. Тобто з нормальними цивілізованими країнами ми абсолютно світоглядно близькі.

І це важливо донести, щоб вони більше про це думали, про це чули. І коли вони чують це не тільки від військових чи політиків, чи дипломатів, а чують від такої цікавої для них аудиторії — митців, що пішли на війну, — це важливо. Мені здається, що це буде викликати більше довіри і більше емоційного дотику до наших проблем, до жахів війни.

12 квітня. Бухарест. Чорноморська безпекова конференція © Фото з особистого архіву

— Чи може зараз мистецтво бути поза політикою, поза війною?

— Мистецтво поза політикою — це повна маячня! Такого не буває. У людини має бути якась позиція. Як сказав один із наших героїв Михайло Герасимович Іллєнко: «Культура — це зброя і зброя масового ураження». А як сказав ще один наш герой Сергій Жадан: «Безперечно, те що між нами зараз відбувається, це війна культур, цінностей, принципів, різних реальностей».

— Як ви думаєте після перемоги трансформується наш культурний простір?

— Він має стати суцільно проукраїнський. Він має бути зорієнтований на власних героїв, на власних митців. Україна показала, що вона ніяка не другорядна нація, а нація з власними цінностями, власною ідентичністю, яку готова захищати на полі бою.

Я думаю, що під час війни відпадає дуже багато шелухи, якихось зайвих незрозумілих блискіток. Залишається більше правди, більше суті й вона має бути виключно проукраїнська. Зараз, що не проукраїнське, це, умовно кажучи, працює на ворога. І тут ми маємо бути дуже чіткі у своїх позиціях.