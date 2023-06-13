«Війна в об’єктиві»: Як фотографиня-переселенка росповідає світові про Україну

ТВОРЧІСТЬ ВОЄННОГО ЧАСУ

Олена Гром народилася та все своє життя прожила у Донецьку. Там жінка вийшла заміж, виховувала дітей та разом із чоловіком будувала будинок. Все змінилося, коли у 2014 році її рідне місто окупувала російська армія.

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— Відразу після анексії Криму була така тривожна атмосфера, що я зрозуміла: скоріше за все буда війна і лише Кримом це не закінчиться.

У Донецьку Олена виходила на проукраїнські мітинги, але в глибині душі розуміла, що вони не допоможуть. Тому вже на початку квітня жінка зібрала валізи та поставила їх поряд із дверима про всяк випадок.

— Останньою краплею для мене став мітинг наприкінці квітня на підтримку України. Тоді людей, які вийшли, били битками. Їх наче знищували і ніхто їх не захищав: ні поліція, ніхто. Тієї ж ночі, після цього мітингу, ми з родиною взяли валізи та поїхали в нікуди, — згадує фотохудожниця.

Спочатку родина планувала знайти притулок у західних областях України, але дорогою вирішили залишитися у Києві.

— Коли я потрапила у Київ, я зрозуміла, що це моє місто. Наче я жила там все життя. Там було настільки все рідне: люди, вулиці, будинки, така проукраїнська атмосфера, прапори усюди. Для мене це було дуже важливо, тому ми вирішили залишитися у столиці.

Після переїзду Олена впала у глибоку депресію. Аби якось відволіктися від новин з дому, жінка брала фотоапарат та гуляла вулицями Києва:

— Через фото я почала знайомитися з містом, спілкуватися з людьми. Оскільки це був порятунок від реальності, я все більше і більше занурювалась у фото.

Якоїсь миті жінка зрозуміла, що через фото може робити щось важливе. Для цього Олена вирішила закінчити школу фотографії та почати працювати з темою переселенців. Так фотографиня почала реалізовувати свій перший фотопроєкт:

— Я захотіла зробити серію портретів переселенки. І для того, щоб зрозуміти свою героїню, ми годинами розмовляли, а потім я робила фото. І через деякий час я зрозуміла, що травмована цим, бо ми постійно торкалися болючих точок одна одної. Тоді я зрозуміла, що ще не готова і пішла до психолога, а потім на ще одне навчання.

За рік фотографиня створила фотопроєкт «Гіпоксія. Аеропорт»:

— Така назва, бо коли я думала про аеропорт, в мене перехоплювало подих, я не могла дихати. І так само виходить, що Донецьку перекрили повітря. Він також не міг дихати. І вже після реалізації цього проєкту, я зрозуміла, що готова до цієї теми: Я готова їхати на Донбас.

Фото з серії «Гіпоксія. Аеропорт» © Олена Гром

Першим містом, яке відвідала Олена, стала Мар’їнка:

— Я хотіла зняти дітей, бо це також моя точка болі. І коли я їх побачила, я була шокована, бо в них були дуже дорослі очі. Розумієте, переді мною сиділи діти, але у них були безумно дорослі очі. Мене це лякало. Я ніколи не бачила таких дітей.

Дитина з Мар'їнки © Олена Гром

Оскільки після третьої години в місті починалися обстріли, Олена мала дуже мало часу на те, щоб зробити фото:

— Я була налякана через звуки пострілів. До того ж, часу було обмаль, тому я фотографувала дітей де доведеться, як конвеєр, один за одним. І якоїсь миті я зрозуміла, що роблю фото біля стінки: наче на розстріл прийшли. Мене аж в жар кинуло, бо я зрозуміла, що так і є. Ці діти щодня на розстрілі, і це не я поставила їх до стінки.

Фото з проєкту «Середовище навчання» © Олена Гром

Після цієї поїздки Олена ще не раз їздила на Донбас, щоб розповідати світу про події, які там відбувалися:

— Тоді не було такої кількості воєнних фотографів, як зараз. Нікому особливо не була цікава ця тема. А люди там жили… Народжували у шахтах та підвалах, дітки робили перші кроки в укриттях. І про це мій фотопроєкт «Утроба».

Фото з серії «Утроба» © Олена Гром

Ці фотографії, народжені на Донбасі, Олена показала в багатьох країнах світу. Навіть зараз ці фото презентують на виставці в Америці та Німеччині.

Оскільки у новому будинку у Донецьку родина прожила менше, ніж два місяці, у 2017 році Олена разом із чоловіком вирішили побудувати у Бучі дім такий, який був у них раніше, але і його родині довелося покинути через росіян.

— Останній раз я їздила на Донбас у січні 2022 року і вже тоді було зрозуміло, що буде велика війна.

Так Олена разом з сім'єю вдруге зібрала найнеобхідніші речі та вирушила у невідоме. Прихисток родина знайшла в Ужгороді. Тут жінка знову взяла до рук фотоапарат та пішла фотографувати переселенців:

— Я приходила на вокзал та фотографувала людей, які бігли від війни. Розмовляла з ними, брала інтерв’ю. Іноді я не фотографувала, а просто допомагала там волонтерам.

Фото з серії «Між кордонів» © Олена Гром

Так за кілька місяців Олена створила новий фотопроєкт під назвою «Між кордонів». За словами Олени, ці фото вже облетіли весь світ та отримали нагороди в різних країнах:

— Але я не заради визнання це робила. Мені просто хотілося розповісти про українських людей світові.

Фото з серії «Між кордонів» © Олена Гром

Після деокупації Бучі Олена разом із родиною повернулися додому. Їх будинок, дивом, залишився неушкоджений.

— Коли ми приїхали у Бучу, звісно, я хотіла задокументувати все це. Для мене це було вкрай важливо. Я була на ексгумаціях, у місцях тортур, в будинках, де жили росіяни. Я спілкувалася з людьми, які жили в окупації. Ми з ними багато розмовляли, плакали та обіймалися.

Фото з серії «Різня у Бучі» © Олена Гром

Так Олена створила два фотопроєкти під назвами «Різня у Бучі» та «Мистецтво жити в критичній зоні».

Зараз фотографиня називає себе «художницею у мобілізації»:

— Коли в якийсь день я чогось не роблю, мені просто соромно стає перед собою. Я просто не можу відпочивати, не маю права, бо війна триває.

Фото з серії «Мистецтво жити в критичній зоні» © Олена Гром

За час повномасштабного вторгнення фотографиня зробила тисячі світлин про людей, воєнні злочини та події в Україні. Більшість з них були представлені на виставках в Америці та Європі. Також Олена створила короткометражний фільм під назвою «Урожай»:

— Цей фільм знаходиться в історичному діалозі з кадрами Довженко. Він у 1943 році знімав фільм про війну в Україні: він розкривав образ України через збір пшениці, овочів та фруктів. А я розповіла про інший врожай: зруйновані будинки, ракети, ексгумації. Коли я показувала цей фільм у Швеції, люди там були шоковані. Вони просто не могли говорити, після того, як побачили все це.

Фото з серії «Мистецтво жити в критичній зоні» © Олена Гром

У майбутньому жінка мріє створити проєкт «Підняти Бучу»:

— Це буде щось про відновлення. Про те, що люди продовжують дивитися у майбутнє, недивлячись ні на що. Я захоплююсь українцями. Коли йде обстріл, всі ховаються у бомбосховищах, а потім відразу виходять і живуть звичайним життям: ходять у школи, одружуються, закохуються, готують їсти. У цьому також полягає елемент протистояння: ми не даємо відібрати в нас життя та залякати нас. Я захоплена цим.

Фото з серії «Вкрадена весна»: © Олена Гром