ЗСУ наступають у напрямку Бердянська та Маріуполя — Міноборони

ЙДУТЬ ЖОРСТКІ БОЇ

За минулу добу на Бахмутському напрямку українські військові на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед 300-350 м.

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«Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога», — написала в своєму телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За інформацією Ганни Маляр, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка.На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Противник зазнає втрат у піхоті, техніці та озброєннях. Минулої доби знищено артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси радіоелектронної боротьби, близько 10 одиниць автомобільної техніки, радіолокаційний комплекс і зенітно-ракетний комплекс.