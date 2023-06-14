Конкретика щодо літаків Ф-16 і посилення української ППО: чого чекати від «Рамштайну»

тринадцята зустріч

Тринадцята зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня в Брюсселі. Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, західні союзники обговорюватимуть тему «коаліції літаків». Крім того, порушать проблеми посилення потужності систем ППО, а також забезпечення амуніцією, артилерією та боєприпасами.

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Чекаємо на Ф-16

Україна і союзники домовились про створення «коаліції винищувачів», яка має допомогти з навчанням українських пілотів, а в перспективі передбачає озброєння української армії сучасними бойовими літаками.

Натепер до коаліції приєдналися такі країни:

Велика Британія;

Нідерланди;

Польща;

Данія;

Швеція;

Бельгія;

Португалія;

Франція;

США;

Канада.

Розпочати готуватися до польотів на винищувачах Ф-16 американського виробництва українські пілоти можуть уже цього літа. «Коаліція винищувачів» прагне розгорнути програму навчання льотчиків із України протягом найближчих шести місяців. Ймовірно, це відбуватиметься в Данії, яка має потрібні авіаційні симулятори.

Літак Ф-16 © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

І якщо тренувати наших пілотів радо погоджуються всі партнери по коаліції, то передавати ті самі Ф-16 не готовий майже ніхто. І саме на майбутній зустрічі «Рамштайн» Україна зможе отримати більш точну інформацію щодо цього питання, вважає військовий оглядач Денис Попович:

— Якщо судити з попередніх заяв, очікується вирішення логістичних питань щодо передачі нам цих Ф-16, тобто, хто та скільки передає, коли та в який спосіб. Можливо, яке озброєння на них буде. Я вважаю, що буде певна конкретика стосовно логістики, конкретних термін і кількості літаків.

На його думку, передавати винищувачі, очевидно, будуть ті країни, які отримають натомість новіші Ф-35. Принаймні про такі наміри говорили в Нідерландах та Данії:

— Так само ми чули про Австралію, але там інший тип літака — ФА-18 Хорнет. Це палубний винищувач. І, на мою думку, він трошки краще нам би підійшов, ніж Ф-16. Він менш примхливий до наших аеродромних умов.

Говорячи про авіаційне різноманіття, військовий експерт Олексій Гетьман вбачає в цьому певні ризики:

— Йдуть розмови про передачу нам не лише Ф-16, а й Ф-15 та Ф-18. Ще це можуть бути французькі «Міражі». Велике розмаїття літаків не дуже добре. Нам би було краще не більше ніж два – три різновиди, бо якщо їх буде багато, це ускладнить питання обслуговування. Тому я думаю, що Ф-16 для нас оптимальний, тому що це літак, який виконує багато функцій.

Літак FA-18 Hornet © AP / Eric Talmadge

Попович також нагадує, що Україна вже говорила, що потребує близько 40 винищувачів. Скільки ж нам їх постачать на першому етапі, сказати важко. Військовий оглядач вважає, що передавати нам по 4–10 літаків жодного сенсу немає:

— Потрібна масовість, щоб забезпечити панування в повітрі, хоча б на якомусь напрямку наступу. Якщо є панування в повітрі, то всі наступальні дії значно ефективніші і швидші, ніж якби його не було.

Попович сподівається, що літаки будуть в Україні восени:

— Якщо хтось каже, що ми починаємо навчати спеціалістів, то, очевидно, що це навчання вже йде. Ще взимку були повідомлення, про певні навчальні процеси наших льотчиків на Ф-16. Тому можемо сподіватись на те, що літаки будуть трошки раніше, ніж передбачається.

Посилення ППО та боєприпаси

Від чергового «Рамштайну» військові експерти чекають і на рішення про збільшення кількості ракет до систем ППО. Денис Попович вказує на те, що РФ і далі обстрілює територію України, тому запаси ракет слід поповнювати:

— Так, буде вирішуватися питання логістики для постачання нам ракет до різних систем ППО, які зараз є в нас на озброєнні. Зокрема, будуть обговорюватися питання посилення протиповітряної оборони. Можливо, обговорять передачу додаткових комплексів «Патріот», які виявилися дуже ефективними при захисті Києва. Є проєкт передачі нам п’ятьох батарей цих ЗРК до кінця 2024 року. Це, звісно, добре, але вони критично важливі зараз. Бо бачимо, що столиця, на щастя, прикрита. А от, зокрема, у Кривий Ріг та Одесу прилітає по житловій забудові. Тому потрібно прикривати й інші місця, щоб такого не було.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot в Німеччині © AP / Jens Buettner

Важливим також є забезпечення українських військ більшою кількістю переносних зенітно-ракетних комплексів. Олексій Гетьман пояснює:

— Зараз ворог почав активніше застосовувати гелікоптери та штурмову авіацію безпосередньо на лінії фронту. І от ПЗРК — це зброя, яка може ефективно знищувати ворожу авіацію там. Я думаю, про це теж буде розмова.

Обговорюватимуть і забезпечення українських військових боєприпасами для ведення наступальних дій. Гетьман каже, що окрім того, що наш «Укроборонпром» налагодив власне виробництво снарядів для гармат різних калібрів, ЄС виділив два мільярди євро на закупівлю снарядів для ЗСУ:

— До того ж, у разі потреби Сполучені Штати здатні збільшити виробництво снарядів навіть не в декілька, а в десять разів. Єдине питання залишається в логістиці та швидкості постачання цих набоїв. Наприклад, мільйон снарядів — це менше ніж три тисячі пострілів за добу. В активні періоди рік тому росіяни робили до 80 тисяч пострілів на добу. Зараз кількість зменшилась до 10–15 тисяч. Але 2–3 тисячі пострілів для нас, звісно, замало. Та якщо разом порахувати, скільки нам можуть дати наші партнери, нам вистачить для того, щоб вдало вести контрбатарейну боротьбу і мати паритет зі кількістю пострілів.