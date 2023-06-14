Окупанти не дозволяють перевести п'ятий енергоблок ЗАЕС у стан «холодний зупин»

ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан «холодний зупин», як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.

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Про це йшлося під час наради з питань комунікації між кризовим центром МАГАТЕ та Держатомрегулювання, передає пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

«Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у «холодний зупин». Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС», — зазначив в.о. голови Держатомрегулювання України Олег Коріков.

Фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.

Зазначається, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що очолить місію, яка поїде на Запорізьку АЕС після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Вчора відбулася зустріч Рафаеля Гроссі та Володимира Зеленського, під час якої були обговорені конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Зустріч Рафаеля Гроссі та Володимира Зеленського © ОП

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