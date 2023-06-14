Росіяни атакували Україну крилатими ракетами й «шахедами»: шість людей загинули

Воєнні злочини

У ніч на 14 червня російські війська обстріляли крилатими ракетами та ударними дронами-камікадзе військові та інфраструктурні об’єкти України. Три крилаті ракети «Калібр» і дев’ять «Шахедів» були знищені силами ППО.

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З акваторії Чорного моря росіяни завдали удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна — влучила у складське приміщення. Внаслідок влучання три людини загинули, сім отримали поранення. Розбір завалів триває, за інформацією ОК «Південь», там досі можуть перебувати люди.

Наслідки ракетного обстрілу Одеси © ОК «Південь»

Також на Одещині уламками ракет пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 людей отримали поранення.

Наслідки ракетного обстрілу Одеси © ОК «Південь»

На Донеччині ракети поцілили у приватний сектор. У Краматорську двоє людей загинули, ще двоє поранені. Загалом у місті зруйновані щонайменше п’ять будинків. У Костянтинівці в результаті ранкового обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Тут повністю зруйновані два будинки, ще 55 пошкоджені, про це повідомив голова області Павло Кириленко.

Наслідки ракетного обстрілу Донеччини © Павло Кириленко / Телеграм

Крім того, кількість загиблих через ракетний удар 13 червня по Кривому Рогу зросла до дванадцяти. Уночі в лікарні від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.