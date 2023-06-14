Росіяни атакували Україну крилатими ракетами й «шахедами»: шість людей загинули
У ніч на 14 червня російські війська обстріляли крилатими ракетами та ударними дронами-камікадзе військові та інфраструктурні об’єкти України. Три крилаті ракети «Калібр» і дев’ять «Шахедів» були знищені силами ППО.
Опубліковано:
З акваторії Чорного моря росіяни завдали удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна — влучила у складське приміщення. Внаслідок влучання три людини загинули, сім отримали поранення. Розбір завалів триває, за інформацією ОК «Південь», там досі можуть перебувати люди.
Також на Одещині уламками ракет пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 людей отримали поранення.
На Донеччині ракети поцілили у приватний сектор. У Краматорську двоє людей загинули, ще двоє поранені. Загалом у місті зруйновані щонайменше п’ять будинків. У Костянтинівці в результаті ранкового обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Тут повністю зруйновані два будинки, ще 55 пошкоджені, про це повідомив голова області Павло Кириленко.
Крім того, кількість загиблих через ракетний удар 13 червня по Кривому Рогу зросла до дванадцяти. Уночі в лікарні від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.