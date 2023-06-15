Битва за чисту воду та «інфекційні хаби» у районах затоплення — оперативна інформація від МОЗ
Як розповів під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Ігор Кузін, наразі епідситуація в регіонах, які були затоплені після підриву Каховської ГЕС контрольована. Але, місцеві мешканці повністю залежні від підвозу питної води, адже колодязі та криниці непридатні для використання.
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Як зазначив Ігор Кузін, з моменту оголошення надзвичайної ситуації, в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькі та Одеській областях, вже проведено понад 1000 досліджень питної води та води водойм. Окрім того, у Херсонській області запустили лабораторну діагностику особливо небезпечних інфекційних захворювань та поновили роботу обласної бактеріологічної лабораторії і обласної санітарно хімічної лабораторії. Вони вже приймають зразки на дослідження, зокрема використовуючи й експрес-тестування.
«Ці прилади дозволяють видати результат по мікробіологічним показникам води впродовж 18 годин, і відповідно дуже швидко приймати відповідні управлінські рішення. Те, що ми бачимо зараз на території, за рахунок підтоплення, найбільшу небезпеку все ж таки становить використання індивідуальних колодязів та криниць. Адже вони були спочатку затоплені,а тепер там є певна частина мулу і така вода зараз є небезпечною для здоров'я. І ми радимо для мешканців, які повертаються , не використовувати її для вживання», — зазначив Ігор Кузін.
Окрім інформаційної роботи, зауважив він, місцевим видають таблетки для знезараження води. Їх розповсюджують як через адміністрації населених пунктів, так і через рятувальників. Паралельно організували підвіз питної води. Тож, поки ситуація залишається контрольованою, спалахів інфекційних хвороб не фіксують.
А от моніторинг річкової та морської води показав невтішні результати, найнебезпечніша ситуація нині склалася на Одещині.
«Показники суттєво погіршуються... Відповідно, на території Херсонської, Миколаївської, Одеської областей прийняті рішення про заборону купання і вилову риби. Найбільш суттєве відхилення від показників безпеки зараз спостерігається в Одеській області. І це стосується як показників по вірусологічним дослідженням, точно так само по мікробіологічним дослідженням і також по паразитологічним дослідженням», — сказав головний санітарний лікар України.
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А от про те, що відбувається на окупованому і затопленому лівобережжі Херсонщини, зазначив Кузін, немає жодної достовірної інформації. За його словами, до окупації ті території були в достатній кількості забезпечені зокрема й таблетками для знезараження води. А от чи потрапили ці засоби зараз до населення чи ні, невідомо.