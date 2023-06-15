Росіяни атакували промислові підприємства Кривого Рогу крилатими ракетами. Є поранений

НІЧНИЙ ОБСТРІЛ

Минулої ночі окупанти випустили 4 крилаті ракети у напрямку України. Одну з них вдалося збити, решта — влучили у два підприємства Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині.

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Три російські ракети вдарили по двох промислових підприємствах міста. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поранено 38-річного чоловіка. Його ушпиталили. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості.

Наслідки влучання російських ракет по підприємствах у Кривому Розі © Telegram / dnipropetrovskaODA

Після удару будівлі промислових об’єктів охопило полум’я. Пожежу вдалося приборкати:

Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус

Сили ППО збили одну ракету. Її уламки пошкодили одну з припаркованих автівок.

Російська ракета, яку збили у небі над Кривим Рогом © Telegram / dnipropetrovskaODA

Окрім того, над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування «Схід» збили 5 «Шахедів».

У Повітряних Силах повідомляють про результати роботи української ППО у ніч на 15 червня © Повітряне командування «Південь»

Загалом сили ППО ліквідували у небі над Україною 22 повітряні цілі. Знищили ще 15 ударних дронів. 13 з них — в Одеській області. Також вдалося знешкодити один розвідувальний БпЛА. Про це повідомляють у Повітряному командуванні «Південь».