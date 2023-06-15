РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА

Береговий ракетний комплекс «Бал» оснащений ракетами Х-35/Х-35У і може подолати понад 300 кілометрів зі швидкістю 300 метрів на секунду. Таке озброєння окупанти стягнули до прикордоння у Брянській області. У зоні ризику знаходяться сім українських регіонів.

Росія стягнула до кордонів України комплекси «Бал». Що це за зброя, та які області під загрозою?

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Москва продовжує віддавати накази про обстріл цивільної інфраструктури вглибині території України. Особливо Кремль цікавлять логістичні, промислові об’єкти, а також цілі нафтового та газового забезпечення. Про це на брифінгу повідомив представник Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Можливості російського берегового ракетного комплексу «Бал», оснащеного ракетами Х-35У © Telegram

За його словами, противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. Відомо про переміщення дивізіону берегового ракетного комплексу «Бал» у Брянській області. Через це зросла загроза застосування окупантами ракет типу Х-35/Х-35У по українських містах:

Їхня дальність дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей

Росія прийняла на озброєння береговий ракетний комплекс «Бал» у 2008 році. Одна пускова установка несе до восьми ракет. Ця зброя призначена для контролю територіальних вод, захисту морських військових баз та прибережної інфраструктури.

Окрім РФ цей комплекс мають на своєму озброєнні також В’єтнам і Венесуела.