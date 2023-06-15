Урятувати книжку: як працюють українські видавництва в умовах війни

ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ

Через повномасштабну війну український книжковий ринок, який до того переживав розквіт, сильно постраждав. Проте попри все він не просто вистояв, а й активно нині розвивається.

Реклама Читати продовження

Особливо складними місяці війни стали для Харківщини, яку нерідко називають столицею книговидавництва України. Через постійні обстріли постраждали видавництва та друкарні, тож доводилося евакуйовувати співробітників, переводити бізнес у безпечніші регіони та зменшували наклади. Але українське книговидавництво вистояло. Про те, як це вдалося зробити, українській редакції RFI розповів генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов.

Коли почалася війна, пояснює видавець, ринок обвалився, люди майже не купували книжки. Проте подолати фінансові виклики допоміг продаж ліцензій. Річ у тім, що Україна буквально не сходила з перших шпальт, тож інтерес до українських продуктів підвищився. Інколи ліцензії купували просто для того, щоб підтримати українських видавців. Наприклад, американці саме з такою метою придбали ліцензію на «Привид Києва» (японська манґа Мацуда Джюко, перекладена та адаптована видавництвом «Ранок». — Ред.).

«Привид Києва» — один із найуспішніших проєктів «Ранку» часів повномасштабного вторгнення © Видавництво «Ранок»

Віктор Круглов згадує:

— Продаж ліцензій був можливістю підтримати наших людей матеріально. Бо коштів на рахунки видавництва наприкінці лютого та в березні зовсім не надходило. На другий день війни ми перерахували всі податки на рік уперед, щоби підтримати ЗСУ, тому продаж ліцензій фактично врятував видавництво, коли ми сиділи без грошей.

Працювати попри все

Хоч українські військові успішно діють, росіяни і досі обстрілюють Харків. Тож було ухвалено рішення перевезти офіс «Ранку» до Києва, але друкарські верстати і тепер працюють у місті.

Задля безпеки було повністю перелаштовано логістичні ланцюжки. Зокрема, книжки перевезли на додаткові резервні майданчики у Львові, Коломиї, Луцьку, Києві. Ще на початку повномасштабного вторгнення склад видавництва було обстріляно. Тоді постраждав логістичний центр «Ранку»: будівлю площею 15 тисяч квадратних метрів пошкодили, влучивши з «Градів». Сьогодні збитки оцінюються в 16 мільйонів гривень. Але навіть у таких умовах, зауважує Віктор Круглов, вдалося врятувати кілька мільйонів книжок:

— Зараз відновлені всі логістичні ланцюжки, обслуговування клієнтів задубльовано на кількох майданчиках заради безпеки. Щоденно кілька тисяч споживачів сайту видавництва отримують посилки з книжками для учнів, дошкільників, батьків.

Видавництво успішно працює навіть в умовах воєнного стану © Видавництво «Ранок»

Майже рік видавництво працювало онлайн. Складнощів не виникало, бо всі робочі процеси були налагоджені ще під час пандемії. Віктор Круглов зазначає, що ввесь набутий досвід став в пригоді:

— Крім того, ми розуміли, що ніхто не скасовуватиме перше вересня, тож у березні продовжували робити нові підручники на наступний навчальний рік. Деякі співробітники сиділи в бомбосховищах та редагували майбутні підручники за новою програмою Нової української школи.

Український книжковий ринок: що відбувається зараз?

На початку війни попит впав майже до нуля. Проте цікавість українців до книжок зростає щодня, говорить Віктор Круглов, і це дійсно вражає:

— Відкриваються нові книгарні, розвивається книговидавнича галузь, з’являється все більше й більше видань! Наші громадяни прагнуть підтримувати культурну сферу країни й розвиватися, і війна не може стати на заваді. Тож попит на книжки зростає з кожним днем!

Торік було ухвалено закон № 6287 («Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження». — Ред.). Згідно з ним мають надавати сертифікати для купівлі українських книжок, а держава підтримуватиме книгарні, покриваючи відсотки за оренду приміщення.

Перша леді України Олена Зеленська біля стенду з українськими виданнями на книжковому ярмарку у Франкфурті © Видавництво «Ранок»

Віктор Круглом наголошує:

— Це поширена європейська практика, адже книговидавнича галузь — основа держави та національної ідентичності. Від книжок залежить і освіта, і наука, і розвиток технологій, і представленість країни у світі. На жаль, цей закон ще не вступив у дію. Ми щиро сподіваємося, що скоро це станеться.

Також українці підтримали важливу петицію про заборону російських видань на теренах України. І коли президент її підпише, зауважує гендиректор «Ранку», це стане вагомою допомогою культурній сфері країни від держави:

— Власне, відсутність заборони створення та розповсюдження російських видань постає гострою проблемою.

Що читають українці під час війни?

— Сьогодні українці споживають якісний продукт — сучасну українську літературу, історичні романи та документальні тексти, нонфікшн, на новий рівень вийшла дитяча література, — розповідає Віктор Круглов.

Також значно підвищився інтерес до всього українського — класичних творів, текстів про війну, історичних книг. Із полиць зникли книжки російською мовою, зникли графоманські видання. Тепер читач ретельно добирає книги — і ставить перед видавцями нові виклики.

Проте це лише мотивує і майбутнє книжкового ринку, переконаний Віктор Круглов, буде яскравим:

— Із кожним днем книжковий ринок невпинно зростає та розвивається: і діти, і підлітки, і дорослі цікавляться літературою. Читання стало трендом. Наші видання купують у різні країни світу, перекладають іншими мовами. Зовсім скоро книжкова галузь України стане однією з найрозвиненіших у світі.

Лондонський книжковий ярмарок, у якому також брав участь «Ранок» © Видавництво «Ранок»

Попри всі складнощі книжковий ринок України живе та розвивається, а видавництва, друкарні, редактори та автори працюють:

— Під час відключень світла, обстрілів і невизначення вони не припинили працювати на благо культурного фронту. Кожен із них щодня наближає Перемогу. Ми пишаємося нашими колегами, які сьогодні захищають нас від ворога. Пишаємося українцями, які підтримують книговидання і вкотре доводять, що наша держава — про освіту, культуру та мирне світле майбутнє.