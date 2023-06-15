НЕЗАКОННЕ СУДИЛИЩЕ

Перше засідання відбулося у середу, 14 червня, у Південному окружному військовому суді російського міста Ростов-на-Дону. Їх звинувачують у «причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області». У разі визнання їхньої так званої вини, українським військовослужбовцям загрожують від 15 років в’язниці.

У Ростові розпочався суд над полоненими бійцями «Азову», які боронили Маріуполь

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До ростовського Південного окружного військового суду надійшли справи 24 бійців Окремого загону спеціального призначення «Азов» (з 2023 року це бригада «Азов», — Ред.). На засіданні були присутні 20 осіб. Двоє, за словами судді, захворіли, ще двох раніше обміняли на російських військовополонених. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Суд ознайомився зі справами українців, а потім продовжив їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 29 вересня.

Військовополонена Лілія Павріанідіс, член українського Окремого загону спеціального призначення «Азов», на засіданні суду в Ростові-на-Дону, Росія, 14 червня 2023 р. © REUTERS / SERGEY PIVOVAROV

За даними агенції «Ассошіейтед Прес», на лаві підсудних зокрема перебували 8 жінок, які працювали кухарями. Також було багато юнаків. Наймолодшому — 22 роки.

Полонені солдати були членами Окремого загону спеціального призначення «Азов», елітного підрозділу Збройних сил України, який відбивав атаку російських військ у порту Маріуполя на Азовському морі. Росія захопила місто торік після тримісячної битви, яка перетворила більшу частину міста на руїни.

Металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі, Україна, 20 травня 2023 р. © AP

Останні українські захисники, які залишилися на металургійному заводі «Азовсталь» у Маріуполі, здалися російським військам у травні 2022 року.

Російська влада визнала батальйон «Азов» «терористичним угрупованням». Підсудних звинувачують «у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області».

Військовополонені Олексій Смиков та Артем Гребешков, члени українського Окремого загону спеціального призначення «Азов», на засіданні суду в Ростові-на-Дону, Росія, 14 червня 2023 р. © REUTERS / SERGEY PIVOVAROV

Якщо їх визнають «винними», їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Зазначимо, що усі, хто входить до складу збройних сил, окрім медиків та духовенства, вважаються комбатантами й мають право законно застосовувати силу. Потрапивши до полону, вони одержують статус військовополоненого. Судити їх можна за воєнні злочини, а втім, не за сам факт участь у бойових діях.