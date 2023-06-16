Від пошуку дитини до розбору завалів: історія близнюків-рятувальників з Вінниччини

ІНТЕРВ'Ю RFI

Брати Олексій та Григорій Кулачинські — одні з наймолодших пожежних в Україні. Поки їхні рідні служать у найгарячіших точках Донбасу, вони рятують людей від пожеж та влучань. Переживати складнощі хлопцям допомагають слова вітчима, який загинув від російського обстрілу.

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Вогонь ставав дедалі сильнішим. Діти, які щойно грали з сірниками, дивилися, як полум’я охоплює ялинку. Потім перекидається на гаражі та сарай. Коли на місце приїхали рятувальники, до них вибігла жінка, яка не могла знайти свого маленького сина.

Дев’ятикласники Олексій та Григорій були поблизу. Вони миттєво кинулися на пошуки хлопчика.

«Ми з братом оббігли все і бачимо, що він сидить біля палаючого будинку і плаче. Він дуже сильно перелякався. Ми побігли туди і забрали його звідти. З ним все було добре, він не постраждав. Після цього ми пішли до школи, туди прийшов офіцер зі служби цивільного захисту. Він вручив нам грамоти і сказав, що ми можемо вступити до ліцею цивільного захисту», — згадує Григорій Кулачинський.

Близнюки-рятувальники Григорій та Олексій Кулачинські у пожежній частині в Одесі, 08 червня 2023 © RFI / Дмитро Долматов

Він з братом Олексієм — наймолодші рятувальники на Одещині. Їм лише по 19, але хлопці вже набрались чималого досвіду. Зокрема, у рідній Вінниці, де закінчили профільний ліцей.

«У Вінниці курсанти заступають на чергування в рятувальну частину. Якщо є нескладні виклики, залучають курсантів, щоб легше підготуватися до роботи. Ми виїжджали на горіння гаражів та складських приміщень. Брали участь у гасінні пожежі», — розповідає Олексій.

Першим серйозним викликом став ракетний обстріл рідного міста у липні 2022 року. Тоді внаслідок атаки РФ загинуло 26 людей, ще близько сотні отримали поранення. Також пошкоджено багато будівель, серед них Будинок офіцерів та будинок побуту «Ювілейний».

Для Олексія та Григорія це був перший виклик на «прильот».

Олексій на місці ракетного обстрілу у Вінниці, 14 липня 2022. © ДСНС

«Ми були на парах, після прильоту нам сказали — збираємось. Коли почалася війна, кожен курсант взяв собі бойовий комплект: каску, протигази та інше спорядження. Нас зібрали в автобус і ми поїхали на прильот», — згадує Григорій.

На місці рятувальників розбили на кілька груп. Одні шукали потерпілих та їхні документи, інші — розбирали завали. Григорій та Олексій виносили з-під завалів тіла загиблих.

«Ми коли приїхали, був дуже неприємний запах, такий солодкуватий. Деяким курсантам стало погано від цього. Коли ми почали працювати, знов була тривога. Всіх курсантів направили до підвалу. Десь хвилин 20 сиділи там», — розповідає Григорій.

«Потім вийшли, реабілітувалися і швидко звикли до всього. Вбили собі у свідомість, що це наша робота. Наш обов’язок», — додає Олексій.

Після закінчення навчання, брати переїхали працювати до Одеси. Під час масованих ударів РФ по українській інфраструктурі працювали на пошкоджених енергооб’єктах. А також гасили масштабні природні пожежі.

Рятувальники гасять масштабне загоряння очерету. © ДСНС

Хлопці, попри зовнішню схожість, мають різні характери. Але кажуть, важливі рішення ухвалюють завжди вдвох. Так сталось і зі службою у ДСНС. Хоча спочатку близнюки планували піти до ЗСУ як їхні батьки.

Мати Вікторія та вітчим Віталій — військові 11-го мотопіхотного батальйону. Віталій був командиром саперної групи. 14 травня виїхав на розмінування об’єкту, почався артилерійський обстріл. Чоловіка зачепило і він загинув.

Григорій та Олексій з вітчимом Віталієм. © ДСНС

«Коли ми казали, що нам буває тяжко, коли виїжджаємо на пожежі, він казав: "Зараз всім тяжко через цю війну, тримайтесь. Підете навчатися, отримуєте вищі звання". Він завжди підтримував», — каже Григорій.

«Казав, щоб ми не падали духом, щоб були сильними та відважними. Він нам замінив рідного батька, дав більше підтримки, ніж рідний», — додає Олексій.

Особиста трагедія на вплинула на рішення хлопців, попри небезпеку займатися порятунком людей. Навпаки — це допомагає краще знайти підхід до постраждалих, які зіткнулися з горем.

«Багато було ситуацій, коли приїжджали на пожежі і допомагали людям психологічно. Усвідомити, підтримати. Нас цього навчали у Вінниці. Аби людина на падала духом і нічого з собою не зробила», — розповідає Олексій.

Мати хлопців, Вікторія, після втрати чоловіка теж планує повернутися служити під Бахмут. Пояснює: «Батько не хотів, щоб його взвод після його смерті розформували».

Григорій та Олексій з матір’ю Вікторією. © ДСНС

Самі ж близнюки планують продовжити навчання, поєднуючи це з роботою. В середині літа почнуть очно здобувати освіту у Львові, аби стати керівниками рятувальних підрозділів. Як хотів Віталій — вітчим, який замінив їм батька.

«Хочемо закінчити його справу. Він служив і хотів, щоб Україна жила, щоб все було добре. Щоб закінчилася війна. Ми будемо надалі навчатися, працювати і допомагати людям, які цього потребують», — кажуть хлопці.