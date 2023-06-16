Крилаті та балістичні — Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Перші пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря зафіксували близько 11 години ранку. У Києві та області працювала ППО.

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А вже о пів на дванадцяту Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск ще й балістичних ракет.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у столиці стався вибух.

«Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети», — написав він.

Також Повітряні сили попередили, що під загрозою удару опинилися центральні та східні регіони України. Також у різних областях зафіксували прольоти безпілотників, які можуть виконувати функцію розвідки, тому не виключена повторна ракетна атака протягом доби.

Нагадаємо, що Росія завдала масованого ракетного удару у той час, коли в Києві з миротворчою місією перебуває африканська делегація. Серед іншого африканські політики хочуть запропонувати, зокрема, призупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення антиросійських санкцій.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили усі ворожі повітряні цілі. Загалом, системи ППО збили 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», стільки ж крилатих «Калібрів», а також 2 розвідувальні безпілотники.

Під час ракетної атаки на Київщині зазнала поранень пенсіонерка © відкриті Telegram-канали

Від падіння уламків на Київщині були зруйновані три будівлі та пошкоджені 15, в тому числі господарчі споруди. Повідомляють, що постраждали четверо людей, черед яких одна дитина, 82-річна пенсіонерка, яку відкинуло ударною хвилею та чоловік, який під час ракетної атаки рухався дорогою на авто.